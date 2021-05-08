В канун 9 Мая 93-летний ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга Александр Дмитриевич Зверев надел парадный костюм и пошел в поликлинику, чтобы по всей форме подготовиться к великому празднику. К Дню Победы он решил сделать прививку от коронавируса.

"Может, в параде из-за пандемии в этом году не удастся поучаствовать, но поздравления принимать надо с уверенностью, что здоровье не подведет. А советам наших докторов и разработкам отечественных ученых я полностью доверяю", - объяснил "РГ" свое решение бывший юнга Северного флота Александр Зверев.

Операция "Прививка" прошла успешно: никаких болей и прочих неприятных последствий ветеран не ощутил. Наоборот, порадовало, что давление (его измеряли перед вакцинацией) как у космонавта. Значит, есть еще порох в пороховницах! И бой с нынешним врагом - коронавирусом тоже будет выигран.

Теперь можно и персональный парад принимать во дворе, если к дому приедет почетный караул с оркестром. Такие мини-поздравления ветеранов во время пандемии не редкость, в том числе в Екатеринбурге.

- Мне исполнилось 14 лет, когда началась война, - вспоминает ветеран. - Семья у нас была большая - пятеро детей. Поэтому даже мысли не возникало, чтобы сбежать на фронт. Как старшему мне надо было кормить братьев и сестер. На заводе начал работать в 1942 году. Точил детали к минометам, гаубицам. У станков стояли по 12 часов без выходных и праздников. От моего дома до завода было километров двенадцать. Их надо было пройти зимой в обуви из брезента с деревянной подошвой".

Александр решил отправиться на морскую службу, когда жизнь совсем прижала. После гибели матери и отца, он понял, что один четырех малышей не прокормит. Определил братьев и сестер под крыло государства в детдом, а сам записался в юнги Северного флота. Это был третий военный призыв мальчишек, решивших научиться сражаться с врагом на море.

Из Свердловска в Архангельск тогда отправили 150 пацанов. Затем всю команду доставили на Соловецкие острова, где находился учебный лагерь. Науку там уже осваивали две тысячи мальчуганов. Большинство - сироты. Жили в землянках, которые сами и рыли. С одной стороны - жилище нехитрое, от морозов и ветра спасает, с другой - хороший камуфляж при постоянных бомбежках.

"В наши обязанности входила охрана складов с боеприпасами. Ну и морскому делу обучались, выходя на катерах в море, - вспоминает Александр Дмитриевич. - О победе узнали по обыденному просто: объявили общее построение и сообщили, что враг сдался, и война закончилась. Мы, мальчишки, тогда кажется, не поняли, что произошло".

По признанию ветерана, осознание величия этого события пришло потом, когда в августе 1945 года он попал боцманом на корабли Балтийского флота, где прослужил девять лет. А всю свою дальнейшую жизни юнга посвятил работе на уральской обувной фабрике.