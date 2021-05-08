Операция "Прививка" прошла успешно

Новости

Пользователи не останутся без WhatsApp после 15 мая 09:31
Синоптики пообещали москвичам интенсивные осадки 09:29
Политики выразили соболезнования в связи со смертью Лигачева 09:07
Новак обозначил сроки ускоренной газификации в России 08:45
Премьер Индии может ввести строгую изоляцию из-за коронавируса 08:44
Иммунолог: однокомпонентная вакцина поможет остановить пандемию COVID-19 08:26
Гид-шерп побил мировой рекорд по числу восхождений на Эверест 08:06
После четырехлетнего перерыва в Екатеринбург прилетел самолет из Минска 07:35
В столице определятся победители "Кубка мэра Москвы" по бильярду 06:42
До 26 увеличилось число жертв обрушения метромоста в Мехико 06:02
WSJ: Союзники попросили США замедлить вывод войск из Афганистана 05:49
Вертолет Ingenuity впервые перелетел на новое место на Марсе 05:30
Гейтс назвал вакцины величайшим научным достижением человечества 04:38
Диетолог назвала простой способ убрать накопленные за зиму килограммы 04:33
В Вашингтоне заявили о нежелании вводить новые санкции против Москвы 03:53
Россия призвала мировое сообщество спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии 03:39
Минюст США подготовил новые меры по ужесточению контроля за оборотом оружия 03:08
Эксперт напомнил о риске потерять деньги даже в надежном банке 02:36
Более 200 человек пострадали во время беспорядков в Восточном Иерусалиме 01:44
Сирия заявила о нехватке электричества из-за блокировки воды в Евфрате 01:18
Пушков объяснил слова Блинкена о подрывающей мировой порядок политике США 00:37
Премьер-министр Италии : Это не та Европа 00:15
В США два россиянина признали вину в киберпреступлениях 07.05.2021
Заявление США по Крыму на полуострове сочли вмешательством в дела РФ 07.05.2021
Песков: Москва анализирует возможности саммита Путина и Байдена 07.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
08.05.2021 09:00
Рубрика: Общество

Операция "Прививка" прошла успешно

Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
В канун 9 Мая 93-летний ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга Александр Дмитриевич Зверев надел парадный костюм и пошел в поликлинику, чтобы по всей форме подготовиться к великому празднику. К Дню Победы он решил сделать прививку от коронавируса.

"Может, в параде из-за пандемии в этом году не удастся поучаствовать, но поздравления принимать надо с уверенностью, что здоровье не подведет. А советам наших докторов и разработкам отечественных ученых я полностью доверяю", - объяснил "РГ" свое решение бывший юнга Северного флота Александр Зверев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Ветераны Великой Отечественной войны оценили подвиг уральских медиков

Операция "Прививка" прошла успешно: никаких болей и прочих неприятных последствий ветеран не ощутил. Наоборот, порадовало, что давление (его измеряли перед вакцинацией) как у космонавта. Значит, есть еще порох в пороховницах! И бой с нынешним врагом - коронавирусом тоже будет выигран.

Теперь можно и персональный парад принимать во дворе, если к дому приедет почетный караул с оркестром. Такие мини-поздравления ветеранов во время пандемии не редкость, в том числе в Екатеринбурге.

- Мне исполнилось 14 лет, когда началась война, - вспоминает ветеран. - Семья у нас была большая - пятеро детей. Поэтому даже мысли не возникало, чтобы сбежать на фронт. Как старшему мне надо было кормить братьев и сестер. На заводе начал работать в 1942 году. Точил детали к минометам, гаубицам. У станков стояли по 12 часов без выходных и праздников. От моего дома до завода было километров двенадцать. Их надо было пройти зимой в обуви из брезента с деревянной подошвой".

Александр решил отправиться на морскую службу, когда жизнь совсем прижала. После гибели матери и отца, он понял, что один четырех малышей не прокормит. Определил братьев и сестер под крыло государства в детдом, а сам записался в юнги Северного флота. Это был третий военный призыв мальчишек, решивших научиться сражаться с врагом на море.

Фото: Павел Кононов
Архангельск чествует ветеранов Великой Отечественной

Из Свердловска в Архангельск тогда отправили 150 пацанов. Затем всю команду доставили на Соловецкие острова, где находился учебный лагерь. Науку там уже осваивали две тысячи мальчуганов. Большинство - сироты. Жили в землянках, которые сами и рыли. С одной стороны - жилище нехитрое, от морозов и ветра спасает, с другой - хороший камуфляж при постоянных бомбежках.

"В наши обязанности входила охрана складов с боеприпасами. Ну и морскому делу обучались, выходя на катерах в море, - вспоминает Александр Дмитриевич. - О победе узнали по обыденному просто: объявили общее построение и сообщили, что враг сдался, и война закончилась. Мы, мальчишки, тогда кажется, не поняли, что произошло".

По признанию ветерана, осознание величия этого события пришло потом, когда в августе 1945 года он попал боцманом на корабли Балтийского флота, где прослужил девять лет. А всю свою дальнейшую жизни юнга посвятил работе на уральской обувной фабрике.

День Победы Общество История Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область День Победы Вакцинация от коронавируса РГ-Видео Вторая мировая война

Главное сегодня

Новак обозначил сроки ускоренной газификации в России
Более двухсот человек получили ранения в столкновениях в Иерусалиме
Россия призвала мировое сообщество спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
WSJ: Союзники попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
В Вашингтоне заявили о нежелании вводить новые санкции против Москвы
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19