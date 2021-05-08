Пропавший в Кургане четырехлетний мальчик найден живым

В Кургане ребенок, пропавший накануне вечером во время прогулки, найден - с ним все в порядке. По информации УМВД России по региону, мальчика без взрослых на улице заметила женщина, она приютила его до утра.

Малыш здоров, никаких противоправных деяний в отношении него совершено не было, сейчас его забрала мать, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщали в пресс-службе УМВД РФ по Курганской области, вечером 7 мая в областном центре во время прогулки из двора дома ушел четырехлетний мальчик. Спустя час родственники несовершеннолетнего обратились в полицию.

Ребенка искали всю ночь: было создано 30 поисковых групп из сотрудников полиции, к поискам подключились и неравнодушные жители Кургана. Информацию о пропавшем распространили в нескольких группах в соцсетях. По некоторым данным, мальчик гулял с бабушкой.