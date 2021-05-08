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08.05.2021 13:43
Рубрика: Культура

Рейтинг самых любимых фильмов о войне возглавили "17 мгновений весны"

Текст: Александр Алексеев
В канун Дня Победы онлайн-кинотеатр Megogo опубликовал Top-10 самых любимых и востребованных фильмов о Великой Отечественной войне.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В него попала как классика российского кино, так и картины современных режиссеров. Вышедший на экраны в 2019 году "Ржев" в итоге стал вторым по числу просмотров, а "Битва за Севастополь", снятая в 2015-м, - пятой.

Ну а первое место предсказуемо занял 12-серийный фильм "17 мгновений весны", снятый режиссером Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семенова. Он давно разошелся на цитаты и мемы, сюжет мы давно уже знаем наизусть. Но все равно от военной саги про разведчика Штирлица не оторваться. Да и какие здесь снимались прекрасные актеры! Вячеслав Тихонов, Олег Табаков, Леонид Броневой, Юрий Визбор, Леонид Куравлев, Екатерина Градова и многие другие.

В десятке самых востребованных и любимых столь же ожидаемо "А зори здесь тихие", "Они сражались за родину", "Щит и меч"…

А вот недавние кассовые премьеры "Т-34" и "28 панфиловцев", равно как и вечная киноклассика "В бой идут одни "старики" и "Небесный тихоход" в Top-10 так и не попали….

10 самых популярных российских фильмов о Великой Отечественной войне:

1. "17 мгновений весны"

2. "Ржев"

Фото: Twitter.com/eksarevskly/NTV.ru
Пять мифов о войне, которые тиражируются по незнанию

3. "Они сражались за Родину"

4. "Белый тигр"

5. "Битва за Севастополь"

6. "Щит и меч"

7. "Батальоны просят огня"

8. "А зори здесь тихие"

9. "Завтра была война"

10. "Звезда"

Культура Кино и ТВ Наше кино День Победы Гид-парк

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