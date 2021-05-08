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08.05.2021 03:39
Рубрика: Власть

Россия призвала мировое сообщество спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии

Фото: AFP/Bakr ALKASEM Фото: AFP/Bakr ALKASEM
Фото: AFP/Bakr ALKASEM

Россия призывает международное сообщество спасти детей из сирийского лагеря для беженцев Эль-Холь, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом в ходе неформального заседания Совбеза ООН заявил зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.

Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам ребенка РФ
В Россию из Сирии вернулись 44 ребенка

"Призываем предпринять практические шаги по защите жизней ни в чем не повинных детей", - заявил Кузьмин. Он напомнил, что в соответствии с международным правом, включая Конвенцию по правам ребенка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать действия, чтобы дети не стали лицами без гражданства, пишет РИА Новости. Представитель России подчеркнул, что страны должны взять на себя первостепенную ответственность за защиту таких детей и обеспечение их безопасного возвращения домой.

Кузьмин также рассказал, что российские власти активно занимаются возвращением на родину детей из стран, находящихся в состоянии вооруженных конфликтов. Эти меры направлены в том числе на несовершеннолетних, которые сами были завербованы, или чьи родители были завербованы террористами. С 2017 года в Россию были возвращены 274 ребенка в возрасте от двух до 16 лет, из них 122 из Ирака и 152 - из Сирии. Эта работа продолжается несмотря на ограничения и дополнительные трудности, вызванные пандемией COVID-19.

Эль-Холь расположен в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Среди жителей лагеря, помимо сирийцев, есть граждане других стран, в том числе России. На этой неделе официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация обеспокоена ситуацией в лагере. Там все еще находятся около 60 тысяч человек, 31 тысячи из них - это дети в возрасте до 12 лет. По данным ООН, в лагере выявлены 39 случаев заболевания коронавирусом, шесть человек скончались.

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