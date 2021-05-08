Сирия заявила о нехватке электричества из-за блокировки воды в Евфрате

ГЭС в сирийской провинции Хасаке уже больше недели не может вырабатывать электричество из-за того, что Турция забирает слишком много воды из реки Евфрат. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA. Гендиректор электроэнергетической компании Анвар аль-Окля заявил, что "из-за отсутствия водоснабжения линия электропередачи, соединяющая электростанции Эт-Табка и Аль-Буваб, вышла из строя".

Как утверждают сирийские специалисты, с начала этого года объем пропуска воды Евфрата на территорию Сирии упал с 500 до примерно 200 кубометров в секунду, и столь малого объема не хватает для работы сирийских электростанций. Среди них две самые крупные в стране ГЭС: "Эт-Табка" мощностью 800 МВт и "Тишрин" мощностью 630 МВт.

Обмеление Евфрата усугубляется скудными дождями в нынешнем году, из-за чего воды не хватает не только для выработки электроэнергии, но и для полива. Курдская автономная администрация, контролирующая часть территории Сирии в районе Евфрата, заявила, что уровень воды в крупнейшем сирийском водохранилище Аль-Асад упал на три метра.

При этом источник в турецком МИД заявил, что обвинения в адрес Турции, будто бы она перекрыла или сократила объем передаваемой Сирии воды в Евфрате являются необоснованными, и что турецкая сторона никогда так не поступала. Ранее Анкара уже отмечала, что Турция страдает от засухи по причине изменения климата, что привело к уменьшению объема воды в реках.