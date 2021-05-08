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Рубрика: В мире

Сирия заявила о нехватке электричества из-за блокировки воды в Евфрате

Текст: Константин Волков

ГЭС в сирийской провинции Хасаке уже больше недели не может вырабатывать электричество из-за того, что Турция забирает слишком много воды из реки Евфрат. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA. Гендиректор электроэнергетической компании Анвар аль-Окля заявил, что "из-за отсутствия водоснабжения линия электропередачи, соединяющая электростанции Эт-Табка и Аль-Буваб, вышла из строя".

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Как утверждают сирийские специалисты, с начала этого года объем пропуска воды Евфрата на территорию Сирии упал с 500 до примерно 200 кубометров в секунду, и столь малого объема не хватает для работы сирийских электростанций. Среди них две самые крупные в стране ГЭС: "Эт-Табка" мощностью 800 МВт и "Тишрин" мощностью 630 МВт.

Обмеление Евфрата усугубляется скудными дождями в нынешнем году, из-за чего воды не хватает не только для выработки электроэнергии, но и для полива. Курдская автономная администрация, контролирующая часть территории Сирии в районе Евфрата, заявила, что уровень воды в крупнейшем сирийском водохранилище Аль-Асад упал на три метра.

При этом источник в турецком МИД заявил, что обвинения в адрес Турции, будто бы она перекрыла или сократила объем передаваемой Сирии воды в Евфрате являются необоснованными, и что турецкая сторона никогда так не поступала. Ранее Анкара уже отмечала, что Турция страдает от засухи по причине изменения климата, что привело к уменьшению объема воды в реках.

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