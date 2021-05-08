Сирийские войска отразили атаку террористов в Идлибе

В провинции Идлиб отражена атака террористов на позиции сирийских правительственных войск, уничтожены порядка десяти боевиков. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По словам военного, в районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб отряд иностранного происхождения из состава террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), численностью около 20 человек совершил нападение на позиции сирийской армии. В ходе отражения атаки уничтожено не менее десяти радикалов. Уцелевшие боевики отступили в направлении населенного пункта Фтира.

Представитель центра также сообщил, что в течение суток подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо. Кроме того, проведено патрулирование в провинции Хасека.