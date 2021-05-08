Скромный гений: кто создал ставший символом Победы танк ИС-2

Лучшим танком Второй мировой войны признан Т-34/85. А танком Победы стал ИС-2. Именно он крушил "клыки" немецких "Пантер", "Тигров", даже королевских, и одним выстрелом уничтожал некогда грозные "Фердинанды". Танкистам Вермахта запрещалось вступать в прямое противоборство с этим танком. А создал этот шедевр тяжелого танкостроения, увы, малоизвестный инженер-конструктор Шашмурин Николай Федорович.

Об этом человеке сегодня знают лишь очень дотошные исследователи истории советского танкостроения. А ведь именно он, ни много ни мало, помог выиграть Курскую битву. Да и вообще его вклад в мировое танкостроение неоценим, хотя совершенно недооценен.

На Кировский завод выходец из интеллигентной и почти буржуазной семьи пришел в возрасте 27 лет. И сразу включился в конструкторскую работу. Первое, что сделал Шашмурин - добился, чтобы на тяжелых танках, проектировавшихся и выпускавшихся в Ленинграде, устанавливалась только торсионная подвеска. Сегодня такое решение кажется естественным, но тогда даже именитые танкостроители были уверены, что торсион не выдержит веса КВ и сломается в самый критический момент. Как оказалось, только торсион и был способен держать десятки тонн брони. К тридцати годам конструктор уже поседел в битвах с титанами танковой мысли вроде Жозефа Котина. Но авторитет на Кировском заводе заработал непререкаемый, и в общем-то молодым еще человеком заслужил уважительное прозвище "дед" - за свою седину.

В те годы репрессировать Шашмурина было проще всего. Но абсолютно всесильный в танкостроении Котин, руководивший Кировским заводом, понимал, что таких специалистов у него нет и вряд ли в ближайшие годы появятся. Шашмурина никак не наказали, а к его советам прислушались. Возможно, была достигнута договоренность - ты, Шашмурин, твори как хочешь, но твоя слава будет нашей. И опять же, вполне возможно, он согласился с такими правилами игры.

КВ-1, спроектированный Котиным, был лучшим тяжелым танком своего времени. Правда, из-за слабой коробки переключения передач тяжелая машина намертво клинилась, пройдя своим ходом всего несколько километров. Буквально чудесное стечение обстоятельств позволяло этому танку оказываться на поле боя не в качестве неподвижной мишени, а в роли полноценной боевой машины. И тогда происходило то, что и должно было происходить: КВ-1 громил врага так, что немцы в панике разбегались, только заслышав рев его дизеля. Увы, случалось это очень редко.

Танки КВ-1 в сборочном цехе Челябинского тракторного завода. Фото: ТАСС

Кировский завод с началом войны эвакуировали в Челябинск, где продолжился массовый выпуск совершенно бесполезных КВ-1. И к лету 1942 года Красная Армия оказалась обеспечена этими танками даже хуже, чем летом 1941-го, кстати, об этом мало кто знает.

Только тогда Николаю Шашмурину поручили разобраться с капризной коробкой. И он спроектировал совершенно оригинальный механизм, который придал неповоротливому КВ новые качества. Танк стал очень надежным и даже скоростным. Он получил название КВ-1с (скоростной). Именно эти танки, а не Т-34/76, стали основой советской броневой армады в битве за Курск. При передислокации 5-й танковой армии в район Курской дуги сотни КВ-1с прошли своим ходом 400 километров без единой поломки и с марша вступили в бой.

Николай Федорович нашел ряд поистине революционных решений в совершенствовании технологии машиностроительного производства. В результате его нововведений суммарная трудоемкость производства тяжелого ИС-2 оказалась такой же, как при производстве среднего Т-34.

Во всех справочниках говорится о том, что ИС-2 спроектировал Николай Духов. Это не совсем верно. Николай Леонидович действительно исполнял обязанности Главного конструктора Челябинского Кировского завода, но работу над ИС-2 полностью поручили Шашмурину, а Духов занялся созданием ИС-3. В итоге грубоватый ИС-2 стал настоящим и очень грозным стальным бойцом, а красивый ИС-3, что обидно, - ни на что не годным произведением танкового искусства. В 1944 году было выпущено несколько сот ИС-3 и даже ИС-4, но… И тот и другой опять имели проблемную коробку передач, ломались даже чаще, чем КВ-1. Тяжелые танки новейшей конструкции, так нужные фронту, до фронта не дошли.

А ИС-2 отвоевал окончательный период войны более чем достойно. Он был на 11 тонн легче "Королевского Тигра", а по эффективной бронезащите превосходил его в полтора раза. Видимо, не случайно именно эту машину Сталин назвал "танком Победы". И в Карлсхорсте, где была принята капитуляция Германии, вечным памятником нашей бронетанковой мощи стоит и будет стоять ИС-2. Стоит повторить, что спроектировал его скромный и очень интеллигентный русский инженер - Николай Федорович Шашмурин.