США высадили десант в Эстонии в рамках крупнейших учений

Большой контингент американских десантников высадился в ночь на 8 мая в Эстонии после длительного перелета из Форт-Брэгга, Северная Каролина, включая дозаправку в воздухе, в рамках крупнейших за последние 25 лет учений Swift Response, сообщает портал armytimes.com.

По данным главного штаба эстонских Сил обороны, более 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Также были сброшены боевая техника и снаряжение.

Основная часть десантников была доставлена транспортными самолетами непосредственно из США. Десант был выброшен ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной. За десантированием следила прибывшая в Нурмси президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Десантирование в Эстонии является одним из трех координированных действий на уровне бригады в течение следующих нескольких дней, в ходе которых в общей сложности 7000 десантников из США и десяти других стран проведут совместные учения на полигонах в Эстонии, Болгарии и Румынии.