Новости

Чернышенко назначен членом наблюдательного совета "ВЭБ.РФ" 18:29
В ЕС не стали отменять право интеллектуальной собственности на вакцины 18:25
В День Победы движение в Москве ограничат 18:20
Манижа объяснила выбор своего наряда для "Евровидения" 18:13
Хэмилтон выиграл сотую квалификацию в карьере 17:56
Турист из Ростовской области погиб на перевале Холодный в КЧР 17:49
В ЕС хотят упростить поездки для вакцинированных граждан 17:40
В Госдуме предупредили о возможности нового дипломатического кризиса с ЕС 17:24
Европа планирует снизить число бедных с 21% до 3,5% к 2030 году 17:08
Майские дожди в Петербурге побили полувековой рекорд 17:05
Митрополит Иларион: Главный храм ВС России стал одним из самых посещаемых 17:00
"Оренбург" победил "Иртыш" и напрямую пробился в РПЛ 16:54
Макрон озвучил повестку дня саммита ЕС 25 мая 16:45
Годовалый ребенок выпал из окна в Москве 16:42
День Победы обошел Новый год среди главных праздников для россиян 16:39
Самолет из Петербурга экстренно сел в Татарстане из-за птицы в двигателе 16:37
Видео: В Ставрополе назвали лауреатов конкурса песни "Солдатский конверт" 16:31
В Турции разработали план выхода из локдауна в три этапа 16:02
В ГД прокомментировали слова Зеленского о Великой Отечественной войне 15:41
В Волгоград прибыл ретропоезд "Воинский эшелон" 15:30
Взрыв повредил популярное у фанатов "Аякса" кафе в Амстердаме 15:30
Во Вьетнаме зафиксирована вспышка COVID-19 после месяца без заражений 15:26
В России проведут детальное изучение пищевых добавок с диоксидом титана 15:02
Памятник на месте крушения Ил-2 установили на границе Кубани и Адыгеи 14:57
В Волгограде возложили цветы к Вечному огню в память защитников Отечества 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
08.05.2021 17:40
Рубрика: В мире

В ЕС хотят упростить поездки для вакцинированных граждан

Текст: Александр Саможнев

Лидеры стран ЕС намерены поэтапно упростить трансграничные поездки летом с помощью сертификатов о вакцинации от коронавируса, заявил президент Евросовета Шарль Мишель.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Министры туризма стран G20 поддержали введение паспортов вакцинации

По его словам, на саммите ЕС в Порту состоялись дебаты о введения цифровых сертификатам. К следующему саммиту, который пройдет 25 мая, планируется вновь обсудить эту тему. Ставится задача вернуть свободное передвижение летом в период отпусков.

Евросоюз начнет 10 мая испытания системы сертификатов вакцинации от коронавируса, которые получат название "зеленого цифрового пропуска". В ней примут участие 19 государств Евросоюза, передает ТАСС

"Зеленый цифровой пропуск" будет содержать информацию о вакцинации сертифицированными в ЕС вакцинами, о последних ПЦР-тестах и о случаях COVID-19. Сфера применения документа до сих пор полностью не определена.

В мире Европа Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Песков не исключил влияния погоды на воздушную часть Парада
Минпросвещения будет противостоять попыткам исказить историю
Премьер Чехии не смог уговорить ЕС выслать российских дипломатов
В России проведут детальное изучение пищевых добавок с диоксидом титана
Депутат Рады Рабинович обратился к украинцам в преддверии 9 Мая
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия