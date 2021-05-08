В ЕС хотят упростить поездки для вакцинированных граждан

Лидеры стран ЕС намерены поэтапно упростить трансграничные поездки летом с помощью сертификатов о вакцинации от коронавируса, заявил президент Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, на саммите ЕС в Порту состоялись дебаты о введения цифровых сертификатам. К следующему саммиту, который пройдет 25 мая, планируется вновь обсудить эту тему. Ставится задача вернуть свободное передвижение летом в период отпусков.

Евросоюз начнет 10 мая испытания системы сертификатов вакцинации от коронавируса, которые получат название "зеленого цифрового пропуска". В ней примут участие 19 государств Евросоюза, передает ТАСС

"Зеленый цифровой пропуск" будет содержать информацию о вакцинации сертифицированными в ЕС вакцинами, о последних ПЦР-тестах и о случаях COVID-19. Сфера применения документа до сих пор полностью не определена.