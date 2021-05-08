В ЕС не стали отменять право интеллектуальной собственности на вакцины

Лидеры стран ЕС не достигли единой позиции по вопросу отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины на саммите в Порту, передает ТАСС.

По словам президента Евросовета Шарля Мишеля, на форуме прошли дебаты по этому вопросу. Страны-члены поддержали усилия по производству и поставке вакцин. Однако, по всей вероятности, вряд ли в ближайшем будущем отмена прав интеллектуальной собственности может стать решением проблемы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась в том смысле, что это долгосрочная тема, и не нужно спешить с принятием решения.

ЕК активно занимается поставками препаратов государствам-партнерам. С декабря прошлого года 27 стран ЕС получили порядка 200 миллионов доз и экспортировали почти такое же количество вакцины.

На территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на такие препараты, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности.

Германия выступает против отмены патентов на вакцины, считая, что это грозит подорвать систему коммерческих исследований в ЕС. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, ускорение темпов вакцинации от коронавируса зависит не от решения вопроса о патентах, а от наращивания производства препаратов.

Со своей стороны, ВОЗ призвала все государства приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса в целях увеличения производства. Генеральный директор Тедрос Аданос Гебрейесус отметил, что приостановка патентной защиты "должна будет сопровождаться передачей технологий".