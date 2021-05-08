В Главном храме Вооруженных сил прошел молебен в честь Дня Победы

В Главном храме Вооруженных Сил РФ прошел торжественный молебен.

Как рассказали в Минобороны РФ, богослужение было приурочено к празднованию главного общенационального праздника российского народа - Дня Победы.

"Служение Божественной литургии совершает викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий", - сказали в военном ведомстве. Там отметили, что песнопения исполнили хор Инженерных войск ВС РФ и артисты Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова.

В Минобороны подчеркнули, что 8 мая - день подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В этот день военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей пришли в храм, чтобы воздать благодарение Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне.

Завтра, 9 мая, в парке "Патриот" на экранах Соборной площади Главного храма будет вестись прямая трансляция Парада Победы. Также здесь состоится большой праздничный концерт.