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08.05.2021 23:06
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны

Текст: Александр Саможнев
Фото: Денис Акишев/ТАСС Фото: Денис Акишев/ТАСС
Фото: Денис Акишев/ТАСС

Проживающие в Нью-Йорке россияне провели шествия по Манхэттену и Бруклину с фотографиями родственников, которые были участниками Великой Отечественной войны.

Фото: facebook.com/RusBotschaft
Посол РФ в ФРГ принял участие в памятной акции на кладбище в Потсдаме

Памятную акцию организовало общество "Русская молодежь Америки". В общей сложности пришли порядка тридцати человек. До пандемии желающих было намного больше. Люди остаются дома и примут участие в онлайн-шествия "Бессмертного полка", которое пройдет в США в 15:00 по местному времени.

Участники акции шествовали под музыку военных лет от станции "Сити-холл" на Манхэттене к Кэдман-плаза в Бруклине, где расположен мемориал участникам Второй мировой войны. Там были возложены цветы, передает ТАСС.

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