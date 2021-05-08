В Нью-Йорке почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны

Проживающие в Нью-Йорке россияне провели шествия по Манхэттену и Бруклину с фотографиями родственников, которые были участниками Великой Отечественной войны.

Памятную акцию организовало общество "Русская молодежь Америки". В общей сложности пришли порядка тридцати человек. До пандемии желающих было намного больше. Люди остаются дома и примут участие в онлайн-шествия "Бессмертного полка", которое пройдет в США в 15:00 по местному времени.

Участники акции шествовали под музыку военных лет от станции "Сити-холл" на Манхэттене к Кэдман-плаза в Бруклине, где расположен мемориал участникам Второй мировой войны. Там были возложены цветы, передает ТАСС.