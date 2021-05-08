В России проведут детальное изучение пищевых добавок с диоксидом титана

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила исследовательским организациям провести более детальное изучение пищевых добавок с содержанием диоксида титана. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Поручение дано в связи с публикацией на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) об опасениях о генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности. Российские специалисты оценят возможные риски и необходимость гармонизации российских нормативных актов с Европейским законодательством.

Ведомство напоминает, что в 2019 году в России проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е171, возможные риски установлены только для диоксида титана в наноформе. В целях минимизации рисков при регистрации Е171 оценивался гранулометрический состав диоксида титана в части исключения наличия наночастиц.

Позиция о результатах проведенных исследований озвучена российской стороной на заседании комиссии "Кодекс Алиментариус". Ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.