В Совфеде допустили сокращение рабочей недели для ряда категорий россиян

Рабочая неделя уже в обозримом будущем может стать короче, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена", - приводит слова сенатора сетевое издание URA.RU. В то же время Рязанский считает, что полного перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшее время не будет.

Политик считает, что сокращение рабочего времени возможно для некоторых категорий россиян. Например, для работающих молодых мам.

В то же время проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов уверен, что сокращение продолжительности рабочего времени неизбежно. "В недалеком будущем наш рабочий день будет выглядеть так: 4 часа мы будем заниматься работой, связанной с получением денег, а 4 часа или больше будем посвящать самообразованию, духовному и физическому развитию", - спрогнозировал Сафонов в интервью "Российской газете".

По словам экономиста, государство уже уловило такой запрос и планомерно занимается наращиванием инфраструктуры для духовного и физического развития. "Не везде быстро это получается, но на это придётся тратить время и ресурсы, это неизбежность", - подчеркнул Сафонов.

При этом он напомнил, что продолжительная работа - без праздников и выходных - характерна для низкой производительности труда. А как только она повышается, отпадает необходимость работать без сна и отдыха.