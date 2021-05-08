В США четырехлетний мальчик купил 51 ящик мороженого на 2618 долларов

Четырехлетний мальчик из Нью-Йорка тайно заказал на одном интернет-сайте фруктовое мороженое на 2618 долларов. По сообщению местного телеканала ABC7, Ной Брайант попросил доставить заказ (51 ящик) в дом своей тети.

Компания Amazon заявила, что не заберет мороженое обратно. Матери Ноя - Дженнифер Брайант, которая является студенткой социального университета, пришлось оплатить гигантский счет.

Но у этой истории счастливый конец. Во-первых, Amazon заявила, что пожертвует выручку от заказа в местную благотворительную организацию. Во-вторых, семья Брайантов создала страницу GoFundMe, где и рассказала свою историю. Неравнодушные американцы уже перечислили более 11 тысяч долларов. Семья заявила, что все средства пойдут на будущее образование Ноя, страдающего аутизмом.