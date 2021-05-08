В Турции разработали план выхода из локдауна в три этапа

Турецкие власти разработали план по выходу из локдауна, состоящий из трех этапов, которые стартуют, соответственно, 17 мая, 1 июня и 1 июля. Об этом сообщает турецкое издание HaberTürk со ссылкой на свои источники.

Согласно информации издания, первый этап выхода из локдауна начнется 17 мая и продлится до 1 июня. На этом этапе заведения общественного питания смогут обслуживать посетителей только на открытом воздухе. Тем заведениям, у которых нет мест на улице, власти будут помогать их соорудить.

Также организации и предприятия смогут продолжать работу до 21 часа, а комендантский час выходного дня станет действовать только по воскресеньям (по всей видимости, речь идет о промежутке с 21:00 субботы до 05:00 понедельника). Школьники останутся на дистанционном обучении.

Второй этап планируется ввести на срок с 1 июня до 1 июля. В течение этого периода заведения общественного питания и развлекательные заведения станут работать до 22:45, но только на открытом воздухе.

Комендантский час выходного дня предполагается отменить.

Госслужащим разрешат брать отпуска. При этом обучение в школах до конца учебного года (заканчивается 18 июня) останется дистанционным.

На третьем этапе с 1 июля предполагается снять большую часть ограничений, в том числе разрешить заведениям общественного питания обслуживать посетителей в закрытых помещениях.

При этом подчеркивается, что конкретные сроки и условия смягчения ограничений будут зависеть от актуальной эпидемиологической ситуации в стране.

Если 20 апреля в Турции насчитывалось более 61 тысячи случаев заражения коронавирусом в день, то по данным на 7 мая это количество снизилось до 20 тысяч.

Что интересно, связанные с локдауном ограничения не помешали поздно вечером 7 мая собраться большой толпе перед зданием дипмиссии Израиля, чтобы выразить возмущение штурмом мечети Аль-Акса в Иерусалиме израильскими силовиками.