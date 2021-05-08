Новости

Европа должна стать континентом "высоких социальных норм и процветания" 17:08
Майские дожди в Петербурге побили полувековой рекорд 17:04
Митрополит Иларион: Главный храм ВС России стал одним из самых посещаемых 17:00
"Оренбург" победил "Иртыш" и напрямую пробился в РПЛ 16:54
Макрон озвучил повестку дня саммита ЕС 25 мая 16:45
Годовалый ребенок выпал из окна в Москве 16:42
День Победы обошел Новый год среди главных праздников для россиян 16:39
Самолет из Петербурга экстренно сел в Татарстане из-за птицы в двигателе 16:37
Видео: В Ставрополе назвали лауреатов конкурса песни "Солдатский конверт" 16:31
В Турции разработали план выхода из локдауна в три этапа 16:02
В ГД прокомментировали слова Зеленского о Великой Отечественной войне 15:41
В Волгоград прибыл ретропоезд "Воинский эшелон" 15:30
Взрыв повредил популярное у фанатов "Аякса" кафе в Амстердаме 15:30
Во Вьетнаме зафиксирована вспышка COVID-19 после месяца без заражений 15:26
В России проведут детальное изучение пищевых добавок с диоксидом титана 15:02
Памятник на месте крушения Ил-2 установили на границе Кубани и Адыгеи 14:57
В Волгограде возложили цветы к Вечному огню в память защитников Отечества 14:57
Акция "Окна Победы" в соцсетях охватила более 10 тысяч жителей Дона 14:35
Песков не исключил влияния погоды на воздушную часть Парада 14:24
Посол РФ в ФРГ принял участие в памятной акции на кладбище в Потсдаме 14:18
Путин и Токаев обсудили борьбу с пандемией и вопросы безопасности 14:00
США высадили десант в Эстонии в рамках крупнейших учений 13:44
У судебных приставов находится 13,6 млн дел о взыскании штрафов ГИБДД 13:40
Минпросвещения будет противостоять попыткам исказить историю 13:28
Поиски пропавшего на Камчатке вертолета возобновят с рассветом 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
08.05.2021 16:02
Рубрика: В мире

В Турции разработали план выхода из локдауна в три этапа

Текст: Константин Волков

Турецкие власти разработали план по выходу из локдауна, состоящий из трех этапов, которые стартуют, соответственно, 17 мая, 1 июня и 1 июля. Об этом сообщает турецкое издание HaberTürk со ссылкой на свои источники.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Авиакомпании выполнят 55 вывозных рейсов из Турции в Россию

Согласно информации издания, первый этап выхода из локдауна начнется 17 мая и продлится до 1 июня. На этом этапе заведения общественного питания смогут обслуживать посетителей только на открытом воздухе. Тем заведениям, у которых нет мест на улице, власти будут помогать их соорудить.

Также организации и предприятия смогут продолжать работу до 21 часа, а комендантский час выходного дня станет действовать только по воскресеньям (по всей видимости, речь идет о промежутке с 21:00 субботы до 05:00 понедельника). Школьники останутся на дистанционном обучении.

Второй этап планируется ввести на срок с 1 июня до 1 июля. В течение этого периода заведения общественного питания и развлекательные заведения станут работать до 22:45, но только на открытом воздухе.

Комендантский час выходного дня предполагается отменить.

Госслужащим разрешат брать отпуска. При этом обучение в школах до конца учебного года (заканчивается 18 июня) останется дистанционным.

Фото: iStock
Турция намерена открыть туристический сезон с 1 июня

На третьем этапе с 1 июля предполагается снять большую часть ограничений, в том числе разрешить заведениям общественного питания обслуживать посетителей в закрытых помещениях.

При этом подчеркивается, что конкретные сроки и условия смягчения ограничений будут зависеть от актуальной эпидемиологической ситуации в стране.

Если 20 апреля в Турции насчитывалось более 61 тысячи случаев заражения коронавирусом в день, то по данным на 7 мая это количество снизилось до 20 тысяч.

Что интересно, связанные с локдауном ограничения не помешали поздно вечером 7 мая собраться большой толпе перед зданием дипмиссии Израиля, чтобы выразить возмущение штурмом мечети Аль-Акса в Иерусалиме израильскими силовиками.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков не исключил влияния погоды на воздушную часть Парада
Минпросвещения будет противостоять попыткам исказить историю
Новак обозначил сроки ускоренной газификации в России
Депутат Рады Рабинович обратился к украинцам в преддверии 9 Мая
Anadolu: США мечтают вернуть Россию в 1990-е годы
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия