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08.05.2021 14:38
Рубрика: Происшествия

Верховный суд обязал уведомлять должников о включении в списки невыездных

Текст: Владислав Куликов
Судебный пристав-исполнитель, принявший решение запретить должнику выезд за границу, обязан уведомить об этом гражданина. Такое разъяснение сделал Верховный суд России в свежем обзоре судебной практики. Если пристав нарушит процедуру, ведомство должно возместить гражданину убытки.
Фото: Андрей Варенков/РИА Новости Фото: Андрей Варенков/РИА Новости
Фото: Андрей Варенков/РИА Новости

Примером послужило дело гражданина Т., жителя Магнитогорска, которого осенью 2018 года остановили в аэропорту и не дали улететь в Турцию на отдых. В итоге у человека сгорели более 110 тысяч рублей: цена путевки, плюс билеты на дорогу от Магнитогорска до Уфы, откуда вылетал рейс.

Фото: iStock
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Буквально в тот же день раздосадованный гражданин подал иск к службе судебных приставов. Как выяснилось в ходе разбирательства: долг у человека был, сам гражданин об этом прекрасно знал. Еще в январе 2018 года судом было взыскано с гражданина Т. 154,6 тысяч рублей в пользу администрации Магнитогорска. Поскольку долг не был погашен, исполнительный лист ушел в службу судебных приставов. В таких обстоятельствах судебный пристав-исполнитель имел полное право включить должника в списки невыездных, и он это сделал. Но, как установил суд, была нарушена процедура: человека не уведомили. Из-за этого постановление пристава было признано незаконным.

"В частности, установлено, что судебным приставом-исполнителем нарушена обязанность по уведомлению должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также о принятии постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, установленная статьей 24 и частью 10 статьи 67 Закона об исполнительном производстве", - рассказывают в Верховном суде.

То есть человеку не сообщили, что судебные приставы получили исполнительный лист и завели дело. А затем промолчали о том, что ему включен красный свет во всех международных аэропортах страны. Хотя согласно закону, копия постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации направляется судебным приставом-исполнителем должнику не позднее дня, следующего за днем его вынесения.

Однако нижестоящие инстанции усомнились, надо ли компенсировать гражданину убытки, ведь он знал о долге, а значит, должен был предполагать, что может оказаться в списках невыездных. Почему не проверился? Мог бы пробить себя по базе данных службы судебных приставов и узнать, что с него начали взыскивать долг. Увидев же свою фамилию в базе должников, он мог бы задуматься, не запрещен ли ему выезд за границу. Это все были бы разумные действия и логичные опасения.

Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости
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Но, как подчеркнул Верховный суд, основанием для ограничения на выезд должника из Российской Федерации является не наличие решения суда о взыскании денежных средств, а неисполнение должником требований исполнительного документа в срок. Иными словами, наличие решения суда о взыскании с Т. денежных сумм само по себе не обязывало его проверять наличие или отсутствие в отношении него исполнительных производств и ограничений на выезд за пределы Российской Федерации.

Поэтому решение нижестоящих инстанций, отказавших человеку в компенсации, было отменено и направлено на новое рассмотрение. А само дело включено в обзор.

"Нарушение судебным приставом-исполнителем обязанности по уведомлению должника о возбуждении в отношении его исполнительного производства и о принятии постановления о временном ограничении его на выезд из Российской Федерации является основанием для возмещения должнику вызванных таким ограничением убытков", - пояснил Верховный суд страны.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Полномочия судебных приставов

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