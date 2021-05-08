Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
18:06 08.05.2021

Владельцы квартир все чаще сдают жилье бесконтактно

Бесконтактная аренда квартир становится все популярнее. Внедрение этих сервисов ускорила пандемия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бесконтактное выселение из арендованной квартиры практикуется давно, отмечает директор по развитию партнёрской сети сервиса "Суточно.ру" Людмила Лаврентьева: арендаторы оставляют ключ в почтовом ящике. Однако в последнее время автоматизируется и процесс заселения. Арендатор получает код или от электронного замка на двери квартиры, или от мини-сейфа рядом с дверью, где находится ключ. Это очень удобно для владельца жилья, так как сильно экономит время. У арендодателя может быть несколько квартир для заработка, а отъезд или приезд арендаторов может совпадать. В случае же бесконтактного заселения встречать каждого гостя лично - не обязательно. "Пандемия стала катализатором этого процесса, - отмечает Лаврентьева. - Бесконтактная аренда воспринимается гостями как преимущество - и с точки зрения санитарии, и как удобство - не нужно торопиться приехать точно к какому-то времени".

Фото: iStock
Как аренда загородного жилья может превратиться в мошеннический квест

"Мы запустили удаленную аренду в марте 2020 года, и сейчас более 97% арендаторов заселяются именно этим способом. Многие пишут об этом в отзывах", - говорит основатель сети "9 ночей" Илья Хромченков.

Владельцу жилья сначала нужно заплатить за мини-сейф для ключа (около 1-2 тысяч рублей), чип, с помощью которого открывается домофон в подъезде (около тысячи рублей) или электронный замок (от 6 до 20 тысяч рублей). Но с распространением этого типа аренды оборудование, вероятно, будет дешеветь, считает Хромченков.

Около 80% арендаторов с позитивом воспринимают бесконтактное заселение, говорит эксперт. С большей настороженностью относятся к этому способу клиенты в возрасте, но при необходимости их, в виде исключения, владелец жилья может встретить лично. Изредка бывает, что бесконтактная схема не нравится владельцам жилья - они хотят увидеть арендатора и поговорить с ним, прежде чем пускать в квартиру, отмечает Лаврентьева.

Несмотря на то, что ограничения, связанные с коронавирусом, в России давно сняты, система самозаселения не теряет популярности, говорит руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин. В объявлениях об аренде квартир посуточно бесконтактный заезд и выезд все чаще заявляется в качестве доступной опции.

Фото: Фото семьи Катковых
Благодаря льготной ипотеке тысячи семей в России смогли купить квартиру

Пока доля квартир, сдающихся бесконтактно, не превышает нескольких процентов, но по сравнению с прошлым годом, их доля заметно выросла, говорит Лаврентьева. При этом, бронируя квартиру с бесконтактным заездом, арендатору нужно быть внимательным, чтобы не потерять деньги из-за мошенников: либо арендовать жилье через агрегаторы, предоставляющие определенные гарантии, или у проверенных хозяев, либо переводить деньги, только убедившись, что квартира существует и дверь открылась.

Минусов у такой системы заселения практически нет - разве что недоверие пользователей, раньше не сталкивавшихся с этой схемой, или технические трудности, вроде не сработавшего кодового замка, что очень маловероятно, говорит Кромочкин.

Владельцам жилья при этом не стоит пренебрегать взиманием залога с арендаторов, говорит Хромочкин. Иногда клиенты начинают вести себя более свободно, не видя хозяев, и могут оставить квартиру в беспорядке, что компенсируется залогом.

Сейчас читают

Ипотека
03:00

Благодаря льготной ипотеке тысячи семей в России смогли купить квартиру

Благодаря льготной ипотеке тысячи семей в России смогли купить квартиру

Благодаря программе льготной ипотеки для новостроек тысячи семей в России смогли купить квартиру, которую не позволили бы себе при прежних банковских ставках. Своими расчетами и опытом выплат поделились с "РГ" новоселы

ЖКХ
07.05.2021

В "Газпроме" назвали критерии для бесплатного подключения домов к газу

В "Газпроме" назвали критерии для бесплатного подключения домов к газу

"Дорожная карта" ускоренной газификации определяет несколько критериев бесплатного подключения жилых домой к газу. Например, земельные участки должны располагаться на расстоянии не более двухсот метров от действующих газопроводов

Недвижимость
05.05.2021

Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье

Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье

Единственное жилье может быть изъято за долги, если оно существенно превышает потребности должника. Таким образом, полученные при продаже роскошной недвижимости деньги будут направлены на погашение задолженности и приобретение более скромной жилплощади, следует из разъяснения Конституционного суда