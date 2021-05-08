Владельцы квартир все чаще сдают жилье бесконтактно

Бесконтактная аренда квартир становится все популярнее. Внедрение этих сервисов ускорила пандемия.

Бесконтактное выселение из арендованной квартиры практикуется давно, отмечает директор по развитию партнёрской сети сервиса "Суточно.ру" Людмила Лаврентьева: арендаторы оставляют ключ в почтовом ящике. Однако в последнее время автоматизируется и процесс заселения. Арендатор получает код или от электронного замка на двери квартиры, или от мини-сейфа рядом с дверью, где находится ключ. Это очень удобно для владельца жилья, так как сильно экономит время. У арендодателя может быть несколько квартир для заработка, а отъезд или приезд арендаторов может совпадать. В случае же бесконтактного заселения встречать каждого гостя лично - не обязательно. "Пандемия стала катализатором этого процесса, - отмечает Лаврентьева. - Бесконтактная аренда воспринимается гостями как преимущество - и с точки зрения санитарии, и как удобство - не нужно торопиться приехать точно к какому-то времени".

"Мы запустили удаленную аренду в марте 2020 года, и сейчас более 97% арендаторов заселяются именно этим способом. Многие пишут об этом в отзывах", - говорит основатель сети "9 ночей" Илья Хромченков.

Владельцу жилья сначала нужно заплатить за мини-сейф для ключа (около 1-2 тысяч рублей), чип, с помощью которого открывается домофон в подъезде (около тысячи рублей) или электронный замок (от 6 до 20 тысяч рублей). Но с распространением этого типа аренды оборудование, вероятно, будет дешеветь, считает Хромченков.

Около 80% арендаторов с позитивом воспринимают бесконтактное заселение, говорит эксперт. С большей настороженностью относятся к этому способу клиенты в возрасте, но при необходимости их, в виде исключения, владелец жилья может встретить лично. Изредка бывает, что бесконтактная схема не нравится владельцам жилья - они хотят увидеть арендатора и поговорить с ним, прежде чем пускать в квартиру, отмечает Лаврентьева.

Несмотря на то, что ограничения, связанные с коронавирусом, в России давно сняты, система самозаселения не теряет популярности, говорит руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин. В объявлениях об аренде квартир посуточно бесконтактный заезд и выезд все чаще заявляется в качестве доступной опции.

Пока доля квартир, сдающихся бесконтактно, не превышает нескольких процентов, но по сравнению с прошлым годом, их доля заметно выросла, говорит Лаврентьева. При этом, бронируя квартиру с бесконтактным заездом, арендатору нужно быть внимательным, чтобы не потерять деньги из-за мошенников: либо арендовать жилье через агрегаторы, предоставляющие определенные гарантии, или у проверенных хозяев, либо переводить деньги, только убедившись, что квартира существует и дверь открылась.

Минусов у такой системы заселения практически нет - разве что недоверие пользователей, раньше не сталкивавшихся с этой схемой, или технические трудности, вроде не сработавшего кодового замка, что очень маловероятно, говорит Кромочкин.

Владельцам жилья при этом не стоит пренебрегать взиманием залога с арендаторов, говорит Хромочкин. Иногда клиенты начинают вести себя более свободно, не видя хозяев, и могут оставить квартиру в беспорядке, что компенсируется залогом.