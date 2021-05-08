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08.05.2021 15:26
Рубрика: В мире

Во Вьетнаме зафиксирована вспышка COVID-19 после месяца без заражений

Текст: Максим Макарычев

После более чем месяца отсутствия инфицированных во Вьетнаме зарегистрировано 176 подтвержденных случаев коронавируса в результате нескольких вспышек, которые распространились на 19 провинций за последние 10 дней. Национальная больница тропических болезней в Ханое, которая находилась в 2020 году на переднем крае лечения пациентов с COVID-19, была закрыта после того, как у врача, двух медсестер и более 20 пациентов был зафиксирован положительный тест на коронавирус.

Фото: AFP/Tolga AKMEN
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Городская больница, предназначенная для лечения больных раком, также закрылась в пятницу после того, как у ее пациентов было обнаружено 11 случаев COVID-19, сообщает Associated Press. "Ситуация вызывает тревогу, потому что мы имеем несколько вспышек по всей стране с неясными источниками передачи и множественными вариантами вируса", - сказал министр здравоохранения Нгуен Тхань Лонг во время заседания правительства, транслировавшегося по национальному телевидению VTV.

В 19 провинциях и городах, где зарегистрированы случаи COVID-19, закрыты школы, а ученики переведены на онлайн-обучение. В Ханое власти призвали людей воздерживаться от собраний, закрыты городские парки и даже продуктовые лавки. В южном Хошимине с этих выходных запрещены собрания более 30 человек. В городе закрылись бары, клубы, тренажерные залы и рестораны со шведским столом.

Между тем

35-летняя медсестра умерла от тяжелой аллергической реакции после укола AstraZeneca в пятницу вечером, сообщило министерство здравоохранения Вьетнама. По его данным, более 700 тысяч человек, в том числе медицинские работники, сотрудники службы розыска, полицейские и армейские офицеры, вакцинированы прививками AstraZeneca - единственной вакциной, применяемой во Вьетнаме. С начала пандемии в стране было зарегистрировано всего 3 137 подтвержденных случаев заболевания, из них 35 летальных исходов.

В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам Пандемия коронавируса COVID-19

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