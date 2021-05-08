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08.05.2021 12:39
Рубрика: Власть

Военные засекли значительное увеличение космических объектов на орбитах

Текст: Иван Петров
Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов "Окно-М" зафиксировал в текущем году значительный рост космической деятельности. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За четыре месяца 2021 года "Окно-М" обеспечило контроль движения около 30 тысяч космических объектов. Для сравнения - за весь 2020-й год было зафиксировано меньше. Тогда был обеспечен контроль за более чем 25 тысячами космических объектов.

Фото: iStock
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В Минобороны напомнили, что "Окно-М" обладает высокими обнаружительными характеристиками, пропускной способностью и возможностями по обработке данных. Это позволяет осуществлять контроль за космическими объектами на орбитах в диапазоне высот от 120 км до 50 тысяч километров. При этом комплекс способен обнаруживать на таком расстоянии космические объекты, размер которых не превышает теннисный мяч.

Отмечается, что указанный комплекс расположен в Таджикистане в горной системе Памир - на высоте 2200 метров над уровнем моря. Всего же с момента постановки в 1999 году на опытно-боевое дежурство боевые расчеты комплекса "Окно" провели свыше 12,5 млн измерений по объектам в космосе. За этот период обнаружено более 7,5 тысяч новых высокоорбитальных космических объектов. Осуществлен контроль вывода на рабочие орбиты около 800 космических аппаратов.

В состав комплекса входят современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации о космических объектах, телевизионная аппаратура обнаружения и вычислительные средства нового поколения. Работа комплекса при этом полностью автоматизирована. "В течение рабочего сеанса, занимающего все сумеречное и ночное время суток, комплекс может функционировать без операторов. Аппаратура в реальном масштабе времени выдает информацию как об известных, так и о вновь обнаруженных космических объектах. Обнаружение происходит в пассивном режиме, вследствие чего "Окно-М" обладает низким энергопотреблением", - рассказали в военном ведомстве, добавив, что характерной особенностью оптико-электронных систем "Окно-М" является использование ими в качестве носителей информации сигналов, получаемых в результате отражения солнечного излучения от космических объектов.

"Высокие технические характеристики комплекса позволяют использовать его как высокоэффективное средство обеспечения испытаний и эксплуатации отечественных космических аппаратов, выводимых на различные орбиты. А также для экологического мониторинга космического пространства в рамках реализации программ по наблюдению малоразмерных объектов ("космического мусора"), представляющих угрозу для пилотируемых полетов", - заключили в Минобороны.

Власть Безопасность Армия Общество Космос Правительство Минобороны

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