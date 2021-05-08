Володин: Неуважение других стран к памяти о войне плохо скажется на отношениях с Россией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне Дня Победы почтил память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Мемориалу советскому солдату подо Ржевом. Он также обратился к иностранным политикам, подчеркнув, что неуважительное отношение к памяти солдат, даровавших Европе свободу, непоправимым образом скажется на отношениях с Россией.

В ходе посещения мемориала Володин, которого цитирует думский сайт, напомнил, что именно советские солдаты спасли от нацизма мир, который стоял на пороге гибели. "Победа далась нам тяжело. Война прошла через каждую семью, - заявил спикер. - Граждане нашей страны, Советского союза, сделали все для того, чтобы жил мир".

Он подчеркнул важность сохранения памяти о том, какой ценой далась Победа. По мнению Володина, следует развивать страну, опираясь на эту память.

Позже сайт ГД передал заявление спикера, адресованное западным политикам.

"Соединенные Штаты упиваются своей властью и экономикой. Они действительно много добились. Но вопрос - благодаря кому? - обратил внимание Володин. - В той войне, которую выиграть без советского солдата было невозможно, они ценили вклад Советского Союза. Говорили об этом и Черчилль, и Рузвельт".

Однако, продолжил он, после того, как Победа была одержана и жизнь наладилась, начались попытки переписать историю.

Развиваться важно, опираясь на преемственность поколений и уважение к старшим, обратил внимание парламентарий. "Иное носит разрушительный характер", - уверен Вячеслав Володин.

Поэтому европейские страны, которые пытаются белое называть черным, по его оценке, в конечном итоге пострадают сами. "Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится", - заявил председатель ГД. Он назвал непростительными случаи надругательства над могилами павших и демонтаж мемориалов в странах, которым свобода дарована советскими солдатами.

Володин рассчитывает, что западные политики придут к понимаю того, что "экономические отношения - это одно, а вопросы сохранения исторической памяти - совершенно другое". "И если только они будут себя так вести, это непоправимым образом скажется на наших отношениях в будущем", - предупредил Володин.