Врач рассказала, есть ли польза в прошлогодних фруктах и овощах

Принято считать, что фрукты и овощи, собранные осенью, к весне теряют свои полезные свойства. Однако это далеко не так, утверждает врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Во-первых, большинство фруктов и овощей в наш несезон приезжают свежими из стран, где они только собраны. Зимой встретить в российских магазинах клубнику из Подмосковья невозможно. Поэтому по определению такие импортные фрукты обладают теми полезными свойствами, которые есть в них изначально.

Кроме этого, полезность фруктов или овощей зависит далеко не только от сезона, но и от местности, почвы и многого другого. Например, летом помидор из Московской области будет сопоставим по уровню полезности с зимним помидором, приехавшим из страны с обилием солнца в это время года. Хотя в любом случае найти два одинаковых помидора невозможно.

"Можно взять с грядки два одинаковых помидора и все равно они будут разные по составу", - говорит Бурляева.

Теряют полезные свойства и вкус фрукты и овощи при неправильном хранении или хранении в бытовых условиях. Например, купив яблоко осенью и положив его в холодильник до весны, не стоит рассчитывать, что оно сохранит весь комплекс витаминов и минералов в течение полугода. Но купленное весной в магазине яблоко российского производства сейчас сохраняет и витамины, и вкус, утверждает Екатерина Бурляева. На современных базах фрукты и овощи хранятся в специальных условиях и подвергаются обработке спецсредствами для сохранения всех пищевых веществ.

Например, сухофрукты обрабатываются диоксидом серы, что позволяет сохранить их в отличном состоянии. А бананы обрабатываются смесью аргона с окисью этилена. Но этого не надо бояться - все средства, которыми обрабатываются фрукты и овощи, проходят тщательную проверку на безопасность перед допуском к применению и используются в минимальных, безвредных для человека дозах, уверена эксперт.