9 мая во всех соцсетях LIFE пройдет многочасовой эфир "Наша Победа", посвященный советским героям Великой Отечественной войны. Онлайн-вещание началось в 09:00 по московскому времени и завершится прямой трансляцией праздничного салюта.

Во время многочасового эфира зрители увидят трансляцию Парада Победы и прямые включения из городов России. А также документальные фильмы "Синявинские высоты. Бои за память" и "Боевые машины Второй мировой. Как восстанавливают Т-34 и "Катюшу". Наши корреспонденты взяли искренние интервью у ветеранов Великой Отечественной Войны и прочитали, не публиковавшиеся ранее, отрывки из солдатских дневников. Также мы продолжим прошлогоднюю серию видеороликов "Каждый город-герой!". О советских городах, вставших на пути вермахта. Завершится эфир трансляцией салюта в честь 76ой годовщины Победы.

Эфир проведут ведущие ток-шоу "Дайте сказать!": Татьяна Денесюк, Александра Ли, Мария Шахова и Кристина Бабаева.

Гостями ведущих в студии станут:

Ариадна Рокоссовская, правнучка Константина Константиновича Рокоссовского;

Наталья Конева, дочь полководца Конева;

Константин Фомин и Андрей Коробцев, архитектор и скульптор памятника советскому солдату во Ржеве.

В прошлом году многочасовой эфир "Наша Победа" посмотрело более 6,5 млн человек.

Цикл эксклюзивных видеоматериалов "Письма с фронта".

Родственники, потомки и школьники читают письма, которые бойцы присылали с фронта своим семьям. Например, в эфире прочтут фронтовое письмо внука писателя Фёдора Достоевского, который во время войны служил начальником мотоциклетной группы связи и разведки.

Серия материалов "Фронтовые дневники" о пройденных ужасах войны.

Родственники читают небольшие отрывки из солдатских дневников. На маленьких клочках бумаги остались воспоминания о подвигах, каждодневных сражениях и пережитых ужасах немецких лагерей.

Цикл видеороликов "Каждый город-герой".

Война затронула почти все российские города. Они держали оборону. Вставали на пути врага. Меняли планы противника. Становились местом ожесточенных сражений. Но они выстояли. И за прошедшие 76 лет сильно изменились. Нужно помнить и знать о каждом, потому что каждый город - герой: Смоленск, Керчь, Брест, Дмитров, Зарайск, Калуга, Нижний Новгород, Тула, Можайск, Вязьма, Наро-Фоминск, Малоярославец, Волоколамск, Ржев, Рославль, Тверь, Брянск, Козельск.

Документальный фильм "Синявинские высоты. Бои за память".

О поисках без вести пропавших героев Великой Отечественной войны. На Синявинских высотах под Санкт-Петербургом, войну, которая шла здесь с 1941 по 1944 год, до сих пор можно ощутить. Тут и там следы боев: мины, сломанные каски. Здесь гибли наши солдаты, многие из которых до сих пор безымянные. Члены поискового братства возвращают павшим бойцам имена, а стране - историю. Вместе с ними LIFE отправился в экспедицию, чтобы понять, что чувствовали солдаты в этих окопах, какой героизм они проявили, оставив на этих высотах свои жизни.

Документальный фильм "Боевые машины Второй мировой. Как восстанавливают Т-34 и "Катюшу".

Накануне Дня Победы мы отправились под Санкт-Петербург. В музей, где восстанавливают и ставят "на ход" боевые машины военного времени: Т-34, КВ-1, Ил-2 и "Катюшу". Танки, самолёты, артиллерия - тоже солдаты Второй мировой. И за каждым из них стоит человеческий подвиг и героизм.

Площадки трансляции эфира:

https://life.ru/

https://vk.com/life

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https://ok.ru/live/

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