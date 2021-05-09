Адвокат рассказал, кто имеет право на двойную и повышенную пенсию

Действующее законодательство предусматривает три вида пенсий: это страховая, накопительная и по государственному обеспечению. При этом каждый вид устанавливает различные подвиды пенсионного обеспечения: по старости, инвалидности, потере кормильца и другие. При этом бывают случаи, когда человек может получать сразу два вида пенсий.

- По общему правилу если гражданин претендует сразу на несколько видов пенсий, ему через ПФР оформляется наибольшая выплата из предоставленного выбора. Однако пенсионное законодательство устанавливает ряд категорий пенсионеров, которые могут получать две пенсии одновременно, - рассказал "Российской газете" адвокат Денис Спицын.

Он пояснил, что двойная пенсия положена следующим категориям пенсионеров:

• гражданам, получившим инвалидность из-за военной травмы. К данной категории также относятся ликвидаторы техногенных катастроф (ЧАЭС, Кыштыская авария и пр.) и члены их семей, а также граждане, получившие травмы вследствие данных аварий.

• ветераны и инвалиды ВОВ. Для данных категорий в мае 2021 года также установлена доплата к пенсии в 10 тысяч рублей (традиционная выплата к Дню Победы).

• члены семей погибших военнослужащих. К военнослужащим в данном случае относятся граждане, погибшие непосредственно при прохождении службы в армии, либо погибшие из-за военной травмы. Отдельно стоит выделить, что на двойную пенсию в данном контексте также претендуют родственники погибших космонавтов.

• отдельные категории военнослужащих. К таковым относятся лётчики-испытатели, космонавты, а также военнослужащие отдельных подразделений при наличии установленного законом трудового стажа.

• пенсионеры, имеющие почётное звание "Житель блокадного Ленинграда".

• служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее 15 лет.

Сначала назначается, например,пенсия по потере кормильца, а после достижения человеком пенсионного возраста - страховая (или социальная, если у человека не выработан стаж) пенсия.

"Следует помнить, что двойная пенсия не является повышенной. Самого термина "повышенная пенсия" в действующем законодательстве не предусмотрено, существуют определённые виды социальных выплат, которые могут быть выше установленных для остальных категорий граждан. Например, пенсия у жителей Крайнего Севера больше, чем у жителей большинства других регионов", - уточнил юрист.