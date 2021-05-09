Акция "Бессмертный полк" прошла на российской авиабазе в Хмеймиме

"Сегодня соотечественники из многих городов Сирии - Хомс, Хама, Тартус, Джабла, Латакия - в количестве более 200 человек присутствуют на впервые проходящем "Бессмертном полку" на территории авиабазы Хмеймим", - сообщила координатор этой акции в Сирии Инна Баритко.
Председатель ассоциации российских соотечественников в Латакии "Надежда" Галина Рябыхова рассказала, что в прошлые годы самые массовые шествия "Бессмертного полка" в сирийской Латакии проводили на территории Тишринского университета. К ним присоединялись сотни местных студентов. Из-за пандемии нового коронавируса акции в Латакии сейчас не проходят. "Соотечественникам, которые живут в Дамаске и Алеппо, ехать сюда очень далеко. Поэтому они проводят собственные шествия "Бессмертного полка", - добавила Рябыхова.
Многие наши соотечественники живут в Сирии не одно десятилетие. Например, заместитель председателя ассоциации российских соотечественников в Латакии "Надежда" Агнесса Сарахова переселилась в эту ближневосточную страну в 1988 году. И до сих пор считает День Победы своим главным праздником.
"Мы несем портреты наших дедушек-фронтовиков. Благодаря нашим дедам мы остались живы. Они подарили нам прекрасную жизнь, отдав свои жизни. А их внуки сейчас на сирийской земле борются с мировым терроризмом", - сказала Сарахова.
А Инна Сидорина участвовала в шествии "Бессмертного полка", неся портреты двух дедушек своей подруги, которая не смогла приехать на российскую авиабазу. "Рябов Иван Иванович воевал с 1941 по 1945 год, дошел до Берлина, имеет награды: медали "За победу над Германией", "За взятие Берлина". Пономарев Иван Иванович воевал в 1941-1942 годах. Он погиб в битве за Кавказ, был награжден медалью "За отвагу", - рассказала женщина.
В рамках акции "Сад памяти" участники "Бессмертного полка" посадили на аллее в Хмеймиме шесть деревьев.