Акция "Бессмертный полк" прошла на российской авиабазе в Хмеймиме

Представители русских диаспор в Сирии участвовали в шествии "Бессмертного полка", состоявшемся в День Победы на авиабазе РФ в Хмеймиме. Более 200 наших соотечественников впервые пронесли до аллеи российско-сирийской дружбы портреты своих предков, сражавшихся с фашистами во время Великой Отечественной войны.

"Сегодня соотечественники из многих городов Сирии - Хомс, Хама, Тартус, Джабла, Латакия - в количестве более 200 человек присутствуют на впервые проходящем "Бессмертном полку" на территории авиабазы Хмеймим", - сообщила координатор этой акции в Сирии Инна Баритко.

Председатель ассоциации российских соотечественников в Латакии "Надежда" Галина Рябыхова рассказала, что в прошлые годы самые массовые шествия "Бессмертного полка" в сирийской Латакии проводили на территории Тишринского университета. К ним присоединялись сотни местных студентов. Из-за пандемии нового коронавируса акции в Латакии сейчас не проходят. "Соотечественникам, которые живут в Дамаске и Алеппо, ехать сюда очень далеко. Поэтому они проводят собственные шествия "Бессмертного полка", - добавила Рябыхова.

Многие наши соотечественники живут в Сирии не одно десятилетие. Например, заместитель председателя ассоциации российских соотечественников в Латакии "Надежда" Агнесса Сарахова переселилась в эту ближневосточную страну в 1988 году. И до сих пор считает День Победы своим главным праздником.

"Мы несем портреты наших дедушек-фронтовиков. Благодаря нашим дедам мы остались живы. Они подарили нам прекрасную жизнь, отдав свои жизни. А их внуки сейчас на сирийской земле борются с мировым терроризмом", - сказала Сарахова.

А Инна Сидорина участвовала в шествии "Бессмертного полка", неся портреты двух дедушек своей подруги, которая не смогла приехать на российскую авиабазу. "Рябов Иван Иванович воевал с 1941 по 1945 год, дошел до Берлина, имеет награды: медали "За победу над Германией", "За взятие Берлина". Пономарев Иван Иванович воевал в 1941-1942 годах. Он погиб в битве за Кавказ, был награжден медалью "За отвагу", - рассказала женщина.

В рамках акции "Сад памяти" участники "Бессмертного полка" посадили на аллее в Хмеймиме шесть деревьев.