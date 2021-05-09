Ансамбль имени Александрова выпустил ко Дню Победы новый альбом

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выпустил к 9 мая новый альбом "Победа!". В него вошли 12 известных песен о Великой Отечественной войне, написанных в разные годы.

Этот диск замечателен не только песнями, но и точным погружением слушателей в атмосферу 1941-1945 годов. Он и открывается позывными "От Советского информбюро" с торжественным сообщением о Победе.

Среди песен "Победы!": "Смуглянка", "Прощайте скалистые горы", "Шли солдаты", "Горячий снег", "Поклонимся великим тем годам" и относительно менее известные современному слушателю "1418", "Это правда, что был Сталинград"…

Конечно, есть в альбоме и "День Победы" композитора Давида Тухманова на стихи поэта-фронтовика Владимира Харитонова.

В отличие от большинства композиций, созданных в военные годы, эта песня была написана уже в 1975 году, к 30-летию Победы.