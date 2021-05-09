Болгария присоединилась к празднованию Дня Победы

В городах Болгарии состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Граждане республики приняли активное участие в инициативе "Бессмертный полк" и церемониях возложения венков у мемориалов воинов-освободителей.

Ключевым событием стало поднесение цветов к памятнику Советской армии, расположенному в центре Софии. В числе собравшихся были российские дипломаты, представители посольств Сербии, Беларуси, Казахстана, Сирии, Армении и друрих, сотрудники местной социалистической партии, члены русофильских организаций, союза журналистов, а также филиала байкерского клуба "Ночные волки".

В своем обращении глава дипмиссии РФ в Софии Элеонора Митрофанова указала на неоценимый вклад в освобождение Европы от нацистской Германии красноармейцев и сражавшихся с ними плечом к плечу болгарских партизан и антифашистов. Примечательно, что участники торжества единодушно отказались от перевода речи посла и слушали ее выступление на русском языке.

"Мы помним и чтим память граждан Болгарии, которые лечили и спасали бойцов советской армии здесь, на вашей земле, - подчеркнула Митрофанова. - На территории Болгарии находятся порядка 180 братских могил и памятников советским воинам. Позвольте поблагодарить всех тех, кто вместе с нами каждый год накануне 9 мая возлагает к этим мемориалам цветы и венки".

Председатель столичного отделения Болгарской социалистической партии Калоян Паргов, также взявший слово, был категоричен, что в отличие от прозападно ориентированной правящей верхушки республики, народ страны будет всегда помнить о подвиге советского солдата.

Церемония окончилась исполнением песен военных лет и композиций, посвященных Дню Победы.

Подобное масштабное мероприятие запланировано также у памятника советскому воину-освободителю "Алеша" в Пловдиве.