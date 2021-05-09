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09.05.2021 18:13
Рубрика: Власть

Депутат спрогнозировал резкое сокращение рабочих мест из-за роботизации

Текст: Сергей Белов

Технический прогресс приведет к сокращению простых и не требующих высокой квалификации профессией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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"Роботизация в обозримой перспективе угрожает резким сокращением таких популярных специальностей, как водитель, курьер и официант", - поделился он мнение с ura.ru.

Смолин надеется, что на такие профессии, как учитель и врач, подобного влияния прогресс не окажет, но все будет зависеть от мнения властей, возможной экономии на сфере образования и тому, как будет использоваться технический прогресс.

"Если он будет отпущен на волю или коммерциализирован, то могут и исчезнуть необходимые для человечества специальности, в особенности педагогические", - отметил зампред комитета Госдумы. Для улучшения образования компьютер должен стать дополнением учителю, а не заменой, добавил он.

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