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09.05.2021 13:43
Рубрика: Общество

Дмитрий Чернышенко отметил вклад советских ученых в приближение Победы

Текст: Мария Агранович

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем Победы и отметил вклад советских ученых в приближение этого дня.

Фото: iStock
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"Сложно переоценить вклад советской науки в День Победы. Наши ученые как могли приближали эту дату, создавая выдающиеся изобретения в самых разных областях", - приводит слова Чернышенко его пресс-служба. Вице-премьер вспомнил о штурмовиках Сергея Ильюшина, пушках конструктора Василия Грабина и турбокислородных установках Петра Капицы.

Он отметил также, что многим преподавателям и студентам пришлось уйти на фронт или работать в прифронтовых территориях.

"Те, кто трудился на заводах и фабриках, в партизанских отрядах, помогал старикам и детям, совмещали это с учебным процессом", - подчеркнул Чернышенко.

В годы войны около 7 тысяч профессоров и преподавателей были награждены орденами и медалями, удостоены Сталинской премии. Награды получили и сами вузы.

Дмитрий Чернышенко отметил, что во время войны выпуск из вузов сократился не более чем на 10-12 процентов. А по некоторым специальностям, важным для фронта, даже был рост. Особенно это касалось инженерно-конструкторских и строительных направлений, связанных с разработкой военной техники, обновлением промышленного производства. Конечно, рост был и в медвузах. Военно-полевая хирургия, методы медицинской реабилитации - все это было необходимо.

Фото: АНО "Россия – страна возможностей"
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"Неоценим вклад тех, кто, вернувшись с фронта, посвятил свою жизнь науке и работе со студентами и аспирантами, - добавил вице-премьер. - Помним и чтим подвиг каждого, кто на фронте и в тылу сражался за Победу".

В пресс-службе Чернышенко сообщили , что во время войны на службе было более трех тысяч студентов и сотрудников МГУ им. Ломоносова, 2,5 тысячи - Ленинградского государственного университета, три тысячи - Ленинградского политехнического института, 2,5 тысячи - вузов Свердловска. В первые же месяцы войны на фронт были призваны практически все аспиранты.

Общество История Общество Наука Правительство Вице-премьеры День Победы

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