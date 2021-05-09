Дрону "Альтиус" повысят ударную мощь

После модернизации российский тяжелый беспилотник "Альтиус" сможет наносить удары и управляться со спутника. Окончательная версия дрона получила название "Альтиус-РУ".

- Первый прототип БЛА поднялся в воздух в 2016 году. По результатам испытания было принято решение о его доработке до уровня, необходимого Минобороны. Аппарат серьезно модернизируется, - рассказал "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

Изменятся габариты дрона, его взлетная масса снизится с одновременным увеличением веса полезной нагрузки. "Альтиус" получит возможность выполнять ударные задачи и получать информацию через спутник.

Беспилотник оснащен двумя турбовинтовыми двигателями - по данным из открытых источников, дрон может находиться в воздухе до 48 часов, дальность полета составляет до 10 тысяч километров. На четырех точках подвески аппарат может нести до тонны вооружения. Ранее сообщалось о планах оснастить "Альтиус" искусственным интеллектом для автономной работы и возможностью управления дроном с истребителя Су-57.

На лето 2021 года запланированы испытания беспилотника со всем его вооружением: высокоточными ракетами и корректируемыми бомбами. Ожидается, что после принятия на вооружение беспилотник получат не только ВКС, но и ВМФ России.