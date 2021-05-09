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09.05.2021 15:15
Рубрика: В мире

Два американца осуждены пожизненно за убийство итальянского полицейского

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Римский суд присяжных в составе двух судей и шести гражданских лиц вынес обвинительный вердикт в отношении двух студентов из Сан-Франциско, приговорив их к пожизненному заключению за убийство вице-бригадира корпуса карабинеров Марио Черчиелло Рега.

Трагедия произошла 26 июля 2019 года. 35-летний Черчиелло Рега, который только что вернулся на службу после медового месяца, был зверски убит в римском районе Прати, недалеко от Ватикана, при попытке задержать двух подозреваемых в ограблении - 18-летнего Кристиана Габриэла Натале-Хьорта и 19-летнего Финнегана Ли Элдера.

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В тот вечер американские туристы, оба выходцы из состоятельных семей, намеревались купить в римском районе Трастевере наркотики. Они сошлись с 45-летним итальянцем Серджо Бруджателли, который вместо обещанного "товара" продал им за 80 евро таблетки обычного аспирина. Раскрыв обман, в отместку американцы отобрали у наркодилера рюкзак, а позже связались с ним, потребовав денежный выкуп и один грамм кокаина. Бруджателли оказался полицейским осведомителем и пришел на встречу вместе с двумя карабинерами, одетыми в штатское. Ими были Марио Черчиелло Рега и его напарник Андреа Варриале.

По словам студентов, они приняли стражей порядка за бандитов и вступили с ними в драку. Черчиелло Рега, у которого не было с собой оружия, скончался в тот же вечер в римской больнице Санто Спирито от 11 ножевых ранений, нанесенных ему Элдером 18-сантиметровым боевым ножом, привезенным им из Соединенных Штатов. И хотя Натале-Хьорт ни на кого не нападал, ограничившись выяснением отношений с Варриале, по итальянским законам сообщник, который в этом конкретном случае помог спрятать орудие преступления, был осужденным за убийство.

Несмотря на то, что адвокаты американцев пытались всеми способами убедить суд, что убийство было совершено в целях самообороны и что иностранные студенты якобы не знали, что имеют дело с правоохранителями, представители итальянской Фемиды и присяжные оказались непреклонны. Дело в том, что подобные преступления на Апеннинах случаются крайне редко. Жестокое убийство молодого и подающего надежды карабинера не только потрясло, но и до глубины души возмутило итальянцев, для которых Марио стал национальным героем. Больше того, многие их них восприняли его уход как личную трагедию. На транслируемых по телевидению похоронах Реги в небольшом южном городке Сомма Везувиана под Неаполем собралась гигантская толпа, включая официальных лиц. В этот скорбный день тогдашний вице-премьер, а ныне глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо открыто выразил надежду, что "виновные в убийстве полицейского в Риме будут приговорены к пожизненному заключению".

Многие скептики сомневались в том, что преступники понесут заслуженное наказание. Тем не менее, выслушав доводы сторон и свидетельские показания Андреа Вирриале, подтвердившего, что они с напарником сообщили студентам свой официальный статус перед тем, как Элдер лишил жизни молодого карабинера, по итогам 13-часового обсуждения жюри присяжных вынесло самый суровый за последние годы вердикт в отношении граждан США. Обоих студентов признали виновными по всем пунктам обвинения: убийство, попытка вымогательства, нападение, сопротивление должностному лицу и ношение холодного оружия без разрешения. Кроме того, им предстоит покрыть все судебные издержки.

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Услышав приговор, присутствующая в зале суда вдова погибшего полицейского разрыдалась. "Это был долгий и мучительный процесс. Вердикт не вернет Марио к жизни и не даст нам возможности быть вместе. Но сегодня был заложен первый камень в строительство правосудия", - сказала сквозь слезы Роза Мария Езильо в конце 50-го заседания суда.

Уголовный кодекс Италии гласит, что получившие пожизненный срок заключенные имеют право подать ходатайство об освобождении лишь через 21 год, да и то, при условии примерного поведения. Однако об экстрадиции американцев на данном этапе речи не идет. Поскольку вынесенное судом присяжных решение пока не вступило в законную силу, Элдер и Натале-Хьорт имеют право еще дважды обжаловать приговор в апелляционном суде. Это намерение подтвердил адвокат осужденных Ренато Бордзоне.

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