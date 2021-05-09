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Текст:   Василий Кошкин 
03:00 09.05.2021

Эксперт назвал главное отличие квартирных ремонтов в Москве и регионах

Квартирные ремонты в Москве не имеют ярко выраженной сезонности, в отличие от работы в регионах, рассказал "Российской газете" мастер по комплексному ремонту сервиса "Профи.ру" Максим Кривцов.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

"Москва отличается от других регионов. Здесь ремонт идет всегда, всегда есть работа. На вторичном рынке, как правило, больше всего работы осенью: люди хотят встретить Новый год в чистой и обновленной квартире", - сказал Кривцов.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Названы самые частые ошибки при ремонте квартир

По его словам, в регионах работы обычно начинаются летом. "Зимой и весной строители обычно сидят без работы. В Москве таких проблем нет, в столице ремонты идут вне сезонов", - отметил специалист.

Наибольший спрос на услуги строителей был на рынке во время начала эпидемии коронавируса.

"Все обращались, всем нужно было срочно делать, все боялись не успеть сделать ремонт. Материалы было невозможно купить, потому что выгребли все", - рассказал мастер.

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