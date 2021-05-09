Эксперт назвал главное отличие квартирных ремонтов в Москве и регионах

Квартирные ремонты в Москве не имеют ярко выраженной сезонности, в отличие от работы в регионах, рассказал "Российской газете" мастер по комплексному ремонту сервиса "Профи.ру" Максим Кривцов.

"Москва отличается от других регионов. Здесь ремонт идет всегда, всегда есть работа. На вторичном рынке, как правило, больше всего работы осенью: люди хотят встретить Новый год в чистой и обновленной квартире", - сказал Кривцов.

По его словам, в регионах работы обычно начинаются летом. "Зимой и весной строители обычно сидят без работы. В Москве таких проблем нет, в столице ремонты идут вне сезонов", - отметил специалист.

Наибольший спрос на услуги строителей был на рынке во время начала эпидемии коронавируса.

"Все обращались, всем нужно было срочно делать, все боялись не успеть сделать ремонт. Материалы было невозможно купить, потому что выгребли все", - рассказал мастер.