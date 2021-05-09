ЕС отказался продлевать контракт с AstraZenecа по поставкам вакцины

Евросоюз не будет закупать вакцину от коронавируса у англо-шведского концерна AstraZeneca во второй половине 2021 года. Сенсационную новость сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. Причина - срыв сроков и объемов поставок по предзаказу, из-за чего Брюссель еще в апреле подал против AstraZeneca судебный иск.

"Еврокомиссия не обновила заказ на вакцину AstraZeneca после июня 2021 года", - цитирует чиновника агентство.

Напомним, вместо 120 миллионов доз концерн в первом квартале этого года поставил на европейский рынок лишь 40 миллионов ампул. При этом представители компании настаивали, что объемы поставок не были четко прописаны в контракте, который, впрочем, до сих пор не представлен общественности. Кроме того, возникли серьезные проблемы с целыми партиями из-за сообщений о подтвержденных случаях тромбообразования у вакцинированных. Однако об этом факте еврокомиссар не упомянул.