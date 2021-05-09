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09.05.2021 14:25
Рубрика: Общество

Евгений Попов: Память о военных корреспондентах должна жить

Текст: Любовь Проценко
Фото: Мария Попова Фото: Мария Попова
Фото: Мария Попова

Память фронтовых журналистов и фотокорреспондентов предложил увековечить тележурналист Евгений Попов. В День Победы он сказал: "Я работал в "горячих точках", но не могу в полной мере осознать, что они испытывали. Думаю, им было тяжелее, чем современным журналистам. Мы уезжаем в командировки и возвращаемся в свои мирные дома. Они были на передовой все годы войны. И не просто готовили репортажи, снимали на фото- и кинокамеры, но и доблестно сражались с врагом. Каждый из них, прежде всего, был солдатом и только потом корреспондентом".

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Он напомнил, что с первых дней войны вместе с бойцами регулярной армии фронтовыми дорогами шли военные корреспонденты и фотографы. И это благодаря им мы сегодня знаем о тех, кто совершил подвиги, и о тех, кто просто честно исполнял свой долг, о главных сражениях и локальных боях. Реальные свидетельства войны добыты военкорами на передовой. 10 журналистов-фронтовиков стали Героями Советского Союза, свыше 500 отмечены государственными наградами. 1500 военкоров не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны.

Статьи Всеволода Вишневского, Константина Симонова, Аркадия Гайдара, Бориса Полевого и многих других помогали пережить войну не только тем, кто воевал сам, но и тем, кто работал в тылу. Евгений Попов напоминает: фотокорреспондент "Известий", участник трех войн Павел Трошкин известен не только своими снимками, но и личными подвигами, тем не менее на доме, где он жил, нет даже памятной доски. По мнению тележурналиста, это несправедливо: "Необходимо увековечить память о фронтовых корреспондентах и фотографах".

В Москве на Арбате перед входом в Центральный дом журналиста установлен памятник фронтовым корреспондентам. Во многих городах есть такие мемориалы. Однако сегодня важна память о каждом человеке. Благодаря им мы знаем, какой была самая страшная и смертоносная война в истории. Отвага и страх, боль поражений и радость победы в глазах детей, стариков, фронтовых товарищей запечатлены на снимках военкоров. "Мы обязаны навсегда сохранить память о них", - подчеркнул Евгений Попов.

Общество История День Победы

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