Глава Минэнерго назвал условие введения запрета на экспорт бензина

Правительство может временно запретить экспортировать бензин только в случае экстренной необходимости, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

"Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости", - цитируют Шульгинова РИА Новости.

Минэнерго в апреле подготовило законопроект, предполагающий возможность введения временного запрета на поставки бензина за границу для сдерживания цен на внутреннем рынке. Ограничения затрагивают все марки бензина, а также легкие дистилляты.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что запрет экспорта в отношении дизельного топлива не обсуждается, поскольку ситуация с ним на внутреннем рынке не критическая.

Россия экспортирует около 10% от производимого бензина. В 2020 году она экспортировала 5,82 млн тонн.