Новости

Видео: лидер Rammstein спел "Любимый город" в Эрмитаже 17:20
Глава Минэнерго назвал условие введения запрета на экспорт бензина 17:01
Тимофей Баженов призвал политиков и артистов проводить лекции о войне в школах 17:01
В Индии зарегистрировали вспышку "черной плесени" на фоне COVID-19 16:58
В ЛНР развернули самую большую георгиевскую ленту 16:45
Метеозащита позволила провести воздушный Парад Победы в Москве 16:14
ЕС отказался продлевать контракт с AstraZenecа по поставкам вакцины 15:52
По рекам и каналам Петербурга впервые прошла "Бессмертная флотилия" 15:50
Онлайн-шествие "Бессмертного полка" стартовало в Москве 15:44
В Москве отремонтируют фасад первого дома-коммуны 15:17
Портрет деда Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк" в Донецке 15:10
Военные Парады Победы в российских городах показали из космоса 15:08
В Греции прошли памятные мероприятия в честь Дня Победы 15:03
В Татарстане при падении легкомоторного самолета погибли два человека 15:02
Дрону "Альтиус" повысят ударную мощь 14:33
Салюков: Путин, Шойгу и ветераны высоко оценили Парад Победы в Москве 14:29
Евгений Попов: Память о военных корреспондентах должна жить 14:25
Нацистское приветствие в Киеве признали "мелким хулиганством" 14:19
В Минобрнауки создали Стену памяти героев 14:00
Дмитрий Чернышенко отметил вклад советских ученых в приближение Победы 13:43
Болгария присоединилась к празднованию Дня Победы 12:53
"Стена Победы" появилась в Москве 12:52
Мурашко рассказал о большом интересе к вакцине "Спутник Лайт" 12:30
Россия получила для исследований индийский штамм коронавируса 12:19
Пилот "Формулы-1" Мазепин изменил дизайн шлема в честь Дня Победы 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Что посмотреть в День Победы
Что посмотреть в День Победы
Стихи и письма о любви, войне, разлуке, ожидании... И снова - о любви
Стихи и письма о любви, войне, разлуке, ожидании... И снова - о любви
09.05.2021 17:01
Рубрика: Экономика

Глава Минэнерго назвал условие введения запрета на экспорт бензина

Текст: Алексей Любовецкий
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Правительство может временно запретить экспортировать бензин только в случае экстренной необходимости, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Эксперт оценил риски продолжения роста цен на бензин

"Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости", - цитируют Шульгинова РИА Новости.

Минэнерго в апреле подготовило законопроект, предполагающий возможность введения временного запрета на поставки бензина за границу для сдерживания цен на внутреннем рынке. Ограничения затрагивают все марки бензина, а также легкие дистилляты.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что запрет экспорта в отношении дизельного топлива не обсуждается, поскольку ситуация с ним на внутреннем рынке не критическая.

Россия экспортирует около 10% от производимого бензина. В 2020 году она экспортировала 5,82 млн тонн.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэнерго Цены на бензин

Главное сегодня

Песков объяснил слова Путина о "недобитых карателях"
В России стартовало онлайн-шествие "Бессмертного полка"
Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
В Минтруде оценили возможность сохранения длинных майских праздников
Лукашенко подписал декрет о защите конституционного строя
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам