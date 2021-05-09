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09.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Как читать знаки экомаркировки на упаковке товаров

Текст: Алексей Дуэль
Специальные значки, размещенные на упаковке товара, могут много сказать о содержимом покупателю.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Написать на коробке "Экологически чистый продукт" может любой производитель. Это будет лишь элемент дизайна, ни о чем более не свидетельствующий. Подтвердить отсутствие в товаре экологически вредных веществ и то, что при его производстве не был нанесен ущерб природе, могут только специальные значки, право наносить которые выдают специальные независимые сертификационные организации. Причем каждый из видов маркировки имеет свое собственное значение.

"Листок жизни"

Фото: greenpeace.ru

Единственная российская экомаркировка, которую признают во всем мире. Если она стоит упаковке продукта питания, косметики, бытовой химии, электроники или товаров для ремонта, можете быть уверены: весь жизненный цикл товара от момента начала производства и до завершения утилизации абсолютно безопасен для людей и окружающей среды. Кроме того, в ней не содержится вредных веществ, это было установлено при лабораторных испытаниях. Всего учитываются 25 параметров, они позволяют убедиться в экологический безупречности товара.

Аналогичные значки используются в других странах, их можно встретить на импортных товарах. Например, такие:

Фото: greenpeace.ru
Фото: greenpeace.ru
Фото: greenpeace.ru

"Органик"

У этого знака два варианта - отечественный и европейский.

Фото: greenpeace.ru
Фото: greenpeace.ru

Оба обозначают одно и то же: товар не содержит синтетических добавок. Если это продукт питания, то для выращивания содержащихся в нем растений или животных применялись только натуральные средства и органические корма.

Fair trade

Фото: greenpeace.ru

Еще один значок, который свидетельствует не только об экологической безупречности товара, но и о добросовестности производителя. Например, о том, что он полностью и в срок платит своим работникам, соблюдает их права, корректно ведет бизнес.

Vegan

Фото: greenpeace.ru

Разместить такую маркировку можно только после одобрения британским "Веганским обществом". Там проверят, что продукт не содержит животных компонентов, а также что он не тестировался на животных.

"Не тестировался на животных"

Фото: greenpeace.ru

Один из этих значков подтвердит, что в создании и разработке этого продукта животные задействованы не были. Для многих покупателей это тоже очень важный фактор.

Фото: greenpeace.ru

Любые другие маркировки могут свидетельствовать, о чем угодно или быть просто продуктом фантазии дизайнера. Что-либо гарантировать могут только перечисленные значки. Однако, кроме непосредственно экомаркировки, есть и другие обозначения, на которые стоит обратить внимание.

"Упаковка товара сделана из вторсырья"

Фото: bezotxodov.ru

Картонные коробки могут быть переработаны до шести раз, пластик - практически бесконечно. Экономика постепенно учится работать в режиме замкнутого цикла и те, кто уже освоил эти технологии, могут разместить такой лейб на своих изделиях.

"Вторичная переработка"

Фото: bezotxodov.ru

Так маркируют изделия или упаковку, которые можно переработать. Внутри треугольника могут быть цифры, а рядом - буквы, указывающие на конкретный материал. Эта информация нужна сортировщикам отходов. Эксперты Greenpeace обращают внимание, что изделия, у которых в этом значке стоят цифры 03 или 06, содержат вредные вещества, их лучше избегать.

Ozon Friendly

Фото: bezotxodov.ru

Используется на аэрозолях, в которых нет веществ, разрушающих озоновый слой земли.

Чтобы не запутаться в значках и всегда быть в состоянии отличить настоящие от маскирующихся под них, полезно установить на своем смартфоне приложение Ecolabel Guide. Его разработал Экологический союз. Оно позволяет отсканировать размещенный на упаковке товара значок экомаркировки и тут же получить справку, какие свойства товара он гарантирует. Приложение работает на русском языке, доступно в AppStore и GooglePlay.

С 1 мая изменятся требования к маркировке и виду этикетки европейских шин

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