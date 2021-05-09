Как проходит День Победы в Израиле

Торжественные мероприятия с участием ветеранов Второй мировой войны, представителей различного уровня властей и молодежных движений, прошли во всех городах страны. Впервые за последние годы иерусалимская мэрия решила, как отмечается в официальном сообщении, "в связи с почтенным возрастом ветеранов" не проводить традиционный парад участников войны, но символический марш, конечно же, состоялся.

В мемориальной акции "Бессмертный полк", которая прошла в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Бат-Яме, Петах-Тикве, Беэр-Шеве, Димоне и других городах страны, в колоннах вместе с ветеранами шли их дети, внуки и правнуки. Участники шествия, которое сопровождалось песнями военных лет, несли портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом "РГ" рассказал председатель Израильского союза ветеранов Второй мировой войны (ИСВ) 95-летний Абрам Меерович Гринзайд, бывший армейский разведчик, сержант Красной армии, ныне проживающий в Реховоте, городе, считающимся научным центром еврейского государства. Он обратил внимание на тот факт, что впервые в параде участвовало подразделение ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) Северного военного округа.

В мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" в Иерусалиме у "Свечи памяти", монумента, воздвигнутого в память о погибших и умерших в дни блокады Ленинграда, состоялся митинг. На нем выступили живущие в еврейском государстве блокадники. Взявшая слово уроженка Ленинграда, а ныне жительница Иерусалима Тамара Вайс с волнением рассказала историю своей семьи.

"Оба моих деда погибли на фронте: один в начале войны, другой - в последние дни в Праге. Мать спасли, вывезя ее, подростка, из блокадного Ленинграда. После войны мама вернулась в родной город, училась, работала, вышла замуж за моего отца, освобожденного из гетто партизанами. Только благодаря Красной армии, советским партизанам и состоялись наши жизни, а, следовательно, и моих детей и внуков", - поведала она.

В средиземноморском городе Нетания прошла центральная церемония с возложением венков и выступлениями ветеранов у памятника воинам Красной армии, павшим в борьбе с нацистами. В мероприятии приняли участие дети и внуки ветеранов, артисты, а также мэр Нетании Мирьям Файрберг-Икар, послы России, Молдавии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, депутат кнессета Константин (Йоэль) Развозов, уроженец Биробиджана, представители Российского еврейского конгресса.

В Ашдоде, в котором значительную часть населения составляют выходцы из бывшего СССР, состоялось возложение венков к Монументу Победы, Монументу детей катастрофы, памятнику Герою Советского Союза полковнику Евсею Григорьевичу Вайнрубу, уроженцу белорусского города Борисов, скончавшемуся в Ашдоде в 2003 году в возрасте 93 лет. В День Победы на улицах города звучали песни 1930-1940-х годов, а также состоялось шествие "Бессмертного полка" с портретами родных, воевавших во Второй мировой войне.

Марш ветеранов с участием мэра города прошел в Ришон ле-Ционе, в котором также значительная часть жителей является русскоязычной. Неудивительно, что этот город в шутку называют "Рашн ле Цион". В здании местной мэрии развернута выставка, рассказывающая об осаде Ленинграда, содержащая письменные свидетельства блокадников. Впоследствии выставка в оцифрованном формате будет передана в городские школы.

В канун 76-й годовщины Победы над нацистской Германией депутат ашдодского горсовета Владимир Борода предложил назвать одну из площадей города в честь Героя Советского Союза генерала Якова Григорьевича Крейзера. И такое предложение было принято.

Именно в нынешний День Победы в Реховоте открылся музей Воинской славы, в котором представлены уникальные личные документы и исторические свидетельства ветеранов, блокадников Ленинграда, узников гетто и концлагерей, тружеников тыла, детей Второй мировой войны, а также солдат и офицеров, сражавшихся с врагами еврейского государства. Так, член городского отдела абсорбции Илана-Элен Табориски передала в музей армейский календарь своего деда Зуси Израилевича Табориского. Календарь датирован 1945 годом.

В Ашкелоне, который считается одним из красивейших городов Израиля, на бульваре имени Давида Бен-Гуриона состоялся Марш Победы и торжественная церемония у памятника Неизвестному воину-еврею. В шествии приняли участие ветераны войны, выжившие в Холокосте, активисты городских общественных и молодежных организаций, солдаты ЦАХАЛа. В День Победы городские активисты развезли ветеранам праздничные подарки.

За год, прошедший со дня празднования 75-летия Великой Победы, еще 12 тысяч израильских и зарубежных ветеранов были награждены юбилейной медалью ИСВ, на которой надпись на иврите и русском гласит: "Во Славу полутора миллионов евреев, участвовавших во Второй мировой войне, из которых 250 тысяч погибли в бою".

В конце беседы с председателем ИСВ Абрамом Гринзайдом, бывший сержант Красной армии, подчеркивая важность празднования Дня Победы всем цивилизованным миром, сказал: "Сегодня в ряде государств пытаются поднять голову новоявленные нацисты, духовные потомки тех, которых похоронила Красная армия и ее союзники. Из столицы одного государства, не граничащего с Израилем, но находящегося в регионе Среднего Востока, уже многие годы раздаются откровенные угрозы в наш адрес. Тамошние правители, мечтающие о новом Холокосте, напрочь забыли уроки, которые преподнесли фашистской нечисти воины, спасшие человечество в 1945 году. Поэтому всем нам следует оставаться бдительными".