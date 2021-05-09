Кассу кинопроката России возглавила комедия Марюса Вайсберга

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 6-9 мая предсказуемо возглавила ретро-комедия Марюса Вайсберга с бюджетом 120,2 млн рублей "Прабабушка легкого поведения" - 135 млн рублей и 205 млн рублей за 9 дней показов.

Далее следует криминально-драматический триллер Гая Ричи "Гнев человеческий" - 114 млн рублей и 757,5 млн рублей на третьей неделе показов.

Третья позиция у военной драмы Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова с бюджетом 625.3 млн рублей "Девятаев" - 87 млн рублей и 253 млн рублей за 11 дней показов.

Четвертая строчка у анимационной сказочной драмы Тони Бэнкрофта, Скотта Кристиана Савы и Джэйма Маэстро "Зверокрекеры" - 46 млн рублей и 112 млн рублей за 9 дней демонстрации в наших кинозалах.

И замыкает кассу отечественного кинопроката за текущий уик-энд драматический фильм-катастрофа Данилы Козловского с бюджетом 689 млн рублей "Чернобыль" - 17 млн рублей и 383 млн рублей на четвертой неделе показов.