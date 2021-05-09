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09.05.2021 10:48
Рубрика: В мире

Кто и как на Украине празднует День Победы

Текст: Марина Алешина
На Украине, где вот уже седьмой год официального нет такого праздника, как День Победы в Великой Отечественной войне (в 2015-м его переименовали в День Победы над нацизмом во Второй мировой), готовятся к торжествам в непростых условиях пандемии, а главное - политической конъюнктуры. Под предлогом карантинных ограничений киевские власти запретили проводить шествие "Бессмертного полка", передает портал strana.ua.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Мы подавали заявку на проведение "Бессмертного полка", но получили отказ, так как Киев находится в желтой зоне, и в связи с короновирусными ограничениями нельзя проводить массовые мероприятия. Тем не менее праздничные мероприятия состоятся, хотя и в более скромном формате", - рассказала изданию координатор акции Елена Бережная.

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Жители столицы все равно собираются возлагать цветы к Вечному огню, к памятнику освободителю Киева генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке на могиле советского военачальника, погибшего 15 апреля 1944 году из-за смертельного ранения во время обстрела со стороны бандеровцев, и к другим мемориалам. По всей стране запланированы автопробеги, марафоны и шествия к памятным местам. Однако, как отмечает издание, участники готовятся к провокациям со стороны украинских националистов, которые давно получили карт-бланш на "охоту" за коммунистической символикой. Им потворствует местная полиция, охотно заводящая за ее демонстрацию уголовные дела.

Так, в прошлом году в Киеве подходы к месту возложения цветов блокировали то стражи порядка, то "дезинфекторы". Члены ультраправых группировок вступали в перепалку с прохожими, срывали георгиевские ленточки с машин и демонстрировали портреты своих кумиров - Бандеры и Шухевича. Похожее наблюдалось на Куликовом поле в Одессе. В этом году там ожидаются салют и шествие "Бессмертного полка". Мемориальные акции также пройдут в Харькове, Николаеве, Житомире и других городах. В Донецке и Луганске запланировали военные парады и салют.

Между тем

Накануне, 8 мая, в результате обстрела украинскими силовиками окраин Донецка погиб мирный житель 1939 года рождения. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По его словам, удар был нанесен по поселку шахты "Трудовская". Кроме того, был обстрелян поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка. Один из снарядов разорвался прямо на территории детского сада. К счастью, детей успели завести внутрь, они чудом не пострадали.

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