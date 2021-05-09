Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы и Днем герба и флага

Белорусы, воспитанные на примере мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято защищать правду о минувшей войне, подчеркивается в поздравлении Александра Лукашенко, которое он направил соотечественникам в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Назвав 9 мая "священной датой для белорусов", президент констатировал, что в этот день каждого жителя страны переполняет радость и гордость за подвиг, совершенный народом во имя жизни, свободы и справедливости.

И чем дальше уходят в историю события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нынешними поколениями жертвенный подвиг их дедов и прадедов, заявил глава государства в воскресенье на церемонии возложения венков к монументу Победы в белорусской столице.

"Мы вновь, как и прежде, встречаем победный май, который в далеком 45-м прошлого века принес свободу белорусам и всем братским народам Советского Союза. Чем дальше уходят в историю героические и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов - тех, кто спас человечество от порабощения и истребления", - сказал белорусский руководитель.

Великую Победу над фашизмом он назвал одним "из самых грандиозных событий в истории белорусского народа", а подвиг воинов - символом мужества, патриотизма и человечности, неиссякаемым источником "мощной созидательной духовной энергии, которая так необходима нам сегодня - в Год нашего единства".

Глава государства отметил, что каждый год 9 мая белорусы приходят к монументу Победы, продолжая традицию встреч фронтовиков и партизан у Вечного огня и других памятных мест.

Но могли ли герои минувшей войны допустить, задал риторический вопрос Лукашенко, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за правду о Великой Победе, за право чествовать в этот святой день воинов-победителей? Это немыслимо, констатировал он, что, "мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую униформу. Делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне".

Но белорусы, подчеркнул он, никогда не позволят смотреть на свою землю с презрением. "Я понимаю: после тех событий, которые прошли в прошлом году, и того, что нам обещают в этом году, мы несколько перенапрягли общество. Может, кто-то излишне беспокоится о мире и безопасности. Может, кто-то вообще перестал в это верить. Так вот, я сейчас обращаюсь к вам - тем, кто не верит. Запомните: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво! Мы будем жить на своей земле, которую выстояли в годы лихолетья и отвоевали. Мы будем ее защищать, чего бы нам ни стоило", - заверил президент, добавив, что хочет, чтобы его слова "услышали не только в Беларуси".

В этот же день глава государства поздравил соотечественников с Днем Государственного герба и Государственного флага. Этот праздник, напоминают новостные порталы, установлен указом президента РБ в 1995 году и отмечается во второе воскресенье мая.

"Современные герб, флаг и гимн объединяют судьбы разных поколений белорусов, воплощают в себе многовековой опыт государственного строительства, являются ориентиром на будущее родной страны - мирной, сильной и суверенной", - говорится в приветственном адресе.

История создания первых символов государственности, отметил президент, неразрывно связана с советской эпохой, подарившей народам законное право на самоопределение. "С их обретением мы, белорусы, состоялись как нация, вместе с братскими республиками прошли великий путь от белорусской народности до народа-победителя, стали страной - основательницей ООН, обрели статус полноправного участника международных отношений".

Глава государства пожелал соотечественникам здоровья, счастья, радости, благополучия и новых достижений во славу Отечества.