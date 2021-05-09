Макрон приветствовал ограничение ЕС на вакцину AstraZeneca

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал решение Европейского Союза не продлевать заказ на поставки вакцины AstraZeneca COVID-19. "Мы видим, что некоторые другие вакцины более эффективны", - пояснил Макрон, высказавшись в поддержку политики Евросоюза в части вакцинации, сообщает Associated Press.

Комиссар европейского блока по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил в воскресенье, что Комиссия ЕС не заказывала поставку вакцин AstraZeneca после июня. Две недели назад ЕС возбудил судебное дело против фармацевтической группы по обвинению в несоблюдении условий контракта.

В начале этого года Южная Африка прекратила использование вакцины AstraZeneca после того, как предварительные данные показали, что она может быть лишь минимально эффективной против штамма коронавируса, доминирующего в этой стране.