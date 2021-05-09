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09.05.2021 10:18
Рубрика: В мире

Меркель выступила против отмены патентной защиты на вакцины против COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Ангела Меркель выступила против предложения президента США Джо Байдена отменить патенты на вакцины от коронавируса, сообщает DW.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/ТАСС
ВОЗ призвала временно отказаться от патентной защиты вакцин от COVID-19

Как отметила федеральный канцлер Германии, приостановка действия патентной защиты может привести к тому, что будет потерян контроль за качеством производимых препаратов. В результате  вред от этого будет больше, чем предполагаемое решение проблемы нехватки вакцин. "Канцлер считает, что разработчики должны не отдавать патенты, а выдавать лицензии на производство вакцин под строгим контролем", - пишет DW.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает на необходимости отмены патентной защиты - речь идет о предложении приостановить действие  патентов по крайней мере на год, чтобы страны, не имеющие собственных разработок, но обладающие промышленным потенциалом, имели возможность быстро начать производство противоковидных вакцин.

"В чем проблема прямо сейчас? Это не совсем об интеллектуальной собственности; вы можете отдать (препарат - прим. ред.) в лабораторию, которая не знает, как его производить - первая проблема - это распространение доз. Второй принцип распространения вакцин - не блокировать ингредиенты и препараты...", - цитирует Макрона Politico.

Президент Франции и ранее неоднократно высказывал точку зрения, что вакцины должны считаться глобальным общественным благом, и  более богатые страны должны помогать бедным странам покупать и получать готовые препараты, а также организовать их производство.

В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса

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