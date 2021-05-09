Мясников назвал четыре признака меланомы

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил четыре основных симптома меланомы - злокачественного образования кожи.

Родинка должна вызвать опасения, если она имеет нечеткие границы и неравномерный окрас с наличием черных и голубоватых оттенков. Как правило, такие родинки в диаметре превышают шесть миллиметров и со временем увеличиваются в размерах.

"Вы должны их фотографировать, потому что пять таких родинок на теле - это серьезный фактор риска, что шестая будет с изменениями", - предупредил врач.

Мясников также отметил, что светлоглазые и белокожие люди больше всего подвержены риску развития этого типа рака. Для профилактики меланомы он рекомендовал использовать солнцезащитный крем и стараться меньше находиться под прямыми солнечными лучами в летний период.