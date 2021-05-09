Минпросвещения начало проверку программ обучения истории

- Проверка не только колледжей, но и школьных программ идет, - подчеркнул министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию обратил внимание на учебники по истории, где не упоминаются события Сталинградской битвы.

Минпросвещения провело проверку. Оказалось, что одно из старых изданий, которое еще используется в колледжах, действительно слабо отражает события Сталинградской битвы. Подготовлены поправки в ФЗ "Об образовании в РФ", которые позволят усилить контроль качества учебников в колледжах.