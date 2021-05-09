Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 76-летием Победы.

"9 Мая мы с особыми чувствами благодарности и глубокого уважения чествуем ветеранов Великой Отечественной войны. Тех, кто прошел через страшные тяготы и испытания, самоотверженно сражался на фронтах, трудился в тылу. Склоняем головы перед мужественными и сильными духом героями, которые спасли Родину, сокрушили фашизм, подарили будущим поколениям мир", - подчеркнул он.

По мнению главы правительства, быть наследниками победного поколения - большая честь и огромная ответственность. "И мы сделаем все, чтобы подвиги героев не забыли, чтобы миллионы наших граждан жили в сильной и процветающей стране", - говорится в поздравлении.