Новости

Опровергнута информация об обнаружении главы омского минздрава 23:23
Президент Армении принял участие в акции "Бессмертный полк" онлайн 23:22
Кассу кинопроката России возглавила комедия Марюса Вайсберга 23:16
В гостинице в США произошла стрельба: один человек погиб, семеро ранены 23:12
Президент Сербии поздравил граждан с Днем Победы на русском языке 22:47
Митрополит Киевский Онуфрий провел литию по погибшим во Второй мировой 22:44
Макрон приветствовал ограничение ЕС на вакцину AstraZeneca 22:17
Андрей Воробьев поздравил ветеранов и жителей Подмосковья с Днем Победы 21:41
Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы 21:39
Американские десантники попали в больницу после высадки на учениях в Эстонии 21:36
Назван расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры 21:24
Космонавт Олег Новицкий принял участие в акции "Бессмертный полк" на борту МКС 21:13
Умер оператор фильмов Рязанова, Гайдая и Михалкова Вадим Алисов 21:12
Более 763,6 тысячи человек в Вооруженных силах РФ уже привились от COVID-19 20:44
Пятикратный чемпион РФ по мотокроссу умер после падения на тренировке 19:35
Россияне почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной 19:24
В Мурманске 9 мая прозвучал "Выстрел Победы" 19:06
Мадуро поздравил россиян с Днем Победы 19:00
Северный вестибюль станции "Братиславская" в Москве временно закрыт 18:30
Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Парму" 18:25
В Астрахани военнослужащие и юнармейцы прошли торжественным маршем 18:23
На Алтуфьевском шоссе в Москве загорелся автобус 18:18
Трансляцию Салюта Победы впервые покажут в формате 360° 18:16
Депутат спрогнозировал резкое сокращение рабочих мест из-за роботизации 18:13
Депутаты бундестага от партии "Левых" посетили Парад Победы в Москве 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
09.05.2021 22:44
Рубрика: В мире

Митрополит Киевский Онуфрий провел литию по погибшим во Второй мировой

9 мая митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил литию по погибшим в годы Второй мировой войны. Лития проходила в киевском парке Вечной Славы в Киеве.

Парад Победы в Москве вызвал огромный интерес в Китае

С предстоятелем молились другие архиереи, духовенство, а также миряне канонической Украинской православной церкви. Митрополит поздравил всех с Днем Победы. После заупокойной службы были возложены цветы к монументу.

"Мы сегодня чествуем тех наших вождей и воинов, которые положили свои жизни на поле брани, отдали жизнь для того, чтобы мы с вами сегодня жили на земле. Пусть Господь упокоит их души. А тем, кто остался в живых, которых уже немного сегодня, пусть даст здоровья и благословение", - приводит "Интерфакс" слова Онуфрия.

Он добавил, что в этот день чтят память людей, которые принесли свою жизнь на алтарь Отечества, защитили свою веру и землю.

С духовной точки зрения победа над фашизмом очень важна для человечества, подчеркнул митрополит.

В мире экс-СССР Украина Общество Ежедневник Праздники Общество Религия День Победы

Главное сегодня

Песков объяснил слова Путина о "недобитых карателях"
Путин предостерег от агрессивных планов в отношении России
Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
В Минтруде оценили возможность сохранения длинных майских праздников
Путин назначил Рябкова представителем по вопросу денонсации ДОН
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия