Митрополит Киевский Онуфрий провел литию по погибшим во Второй мировой

9 мая митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил литию по погибшим в годы Второй мировой войны. Лития проходила в киевском парке Вечной Славы в Киеве.

С предстоятелем молились другие архиереи, духовенство, а также миряне канонической Украинской православной церкви. Митрополит поздравил всех с Днем Победы. После заупокойной службы были возложены цветы к монументу.

"Мы сегодня чествуем тех наших вождей и воинов, которые положили свои жизни на поле брани, отдали жизнь для того, чтобы мы с вами сегодня жили на земле. Пусть Господь упокоит их души. А тем, кто остался в живых, которых уже немного сегодня, пусть даст здоровья и благословение", - приводит "Интерфакс" слова Онуфрия.

Он добавил, что в этот день чтят память людей, которые принесли свою жизнь на алтарь Отечества, защитили свою веру и землю.

С духовной точки зрения победа над фашизмом очень важна для человечества, подчеркнул митрополит.