Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян будет обеспечен в сентябре, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Будет обеспечен", - цитируют Мурашко РИА Новости.

Министр уточнил, что на сегодняшний день вакцинация в России идет планово.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что хотя бы один компонент вакцины от COVID-19 получили 13,4 млн россиян, обе дозы получили 6,6% жителей или 9,4 млн человек. Всего в России было произведено 31,9 млн доз вакцины.