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09.05.2021 20:27
Рубрика: В мире

На Кубе отметили 76-летие Победы

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
На Кубе прошли памятные торжественные мероприятия, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. У мемориала советского воина-интернационалиста в Гаване состоялась церемония возложения цветов и был заложен "Сад памяти", а на территории российского посольства в кубинской столице прошла акция "Бессмертный полк".

"Сегодня мы отмечаем День Победы - святой праздник для всех народов, которые сражались против фашистской чумы для того, чтобы прекратить страдания и мучения миллионов людей", - обратился к участникам торжественного мероприятия посол России на Кубе Андрей Гуськов. В сопровождении глав посольств Беларуси, Казахстана и Азербайджана, представителей военного атташата РФ и РБ, а также командования Революционных вооруженных сил Кубы российский дипломат возложил цветы к Вечному огню и могилам советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга на Острове Свободы.

Фото: youtube.com
Около пяти млн участников объединило онлайн-шествие "Бессмертного полка"

"Я хочу выразить нашу безмерную признательность всем, кто сражался в той войне, самой разрушительной и ужасной в истории человечества, а также всем труженикам тыла. Мы никогда не забудем их подвиг", - сказал Гуськов.

"С особой озабоченностью мы наблюдаем за отдельными попытками пересмотреть историю Второй мировой войны, в равной степени разделить вину в ее развязывании между фашистской Германией и СССР, - отметил глава российской дипмиссии. - Это полнейшая ложь, нацеленная на малообразованных и невежественных людей. Особенно опасны попытки героизации пособников нацистов, которые имеют место в балтийских странах и на Украине".

"Мы признательны кубинскому народу, который солидарен с нами в вопросах сохранения исторической правды", - резюмировал российский посол.

На территории мемориального комплекса, расположенного в окрестностях кубинской столицы, также впервые прошла акция "Сад памяти".

"Сегодня была заложена новая традиция: на мемориале Советскому войну-интернационалисту высажены первые деревья в "Сад памяти". Эти деревья стали символом не только всех советских жертв ВОВ, но также и символом поддержки и солидарности кубинцев с советским и российским народом", - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" глава представительства Россотрудничества на Кубе Марат Каримов.

"Отмечая сегодня 76-ю годовщину Победы над фашизмом и в знак дружбы и солидарности между нашими народами, а также в честь погибших в ВОВ мы посадили сегодня 7 деревьев в "Сад памяти". Теперь в ходе каждого мероприятия, проводимого на мемориале, бойцы нашей армии будут отдавать дань памяти этому месту", - отметил генерал-майор кубинской армии Хосе Санчес.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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"Сад памяти" появился на Кубе не только в столице, но во втором по величине и значимости городе страны - Сантьяго-де-Куба - на востоке острова.

"Несмотря на эпидемиологические ограничения, нам удалось провести мероприятия не только в Гаване, но и во второй столице страны - городе Сантьяго, где был заложен "Сад памяти". Совместно с нашими соотечественниками, выпускниками советских ВУЗов на территории резиденции Союза писателей и артистов Кубы было высажено первое символическое дерево, которое теперь заложило традицию ежегодного мероприятия", - сообщил Каримов.

Памятные мероприятия завершились акцией "Бессмертный полк", которая из-за непростой эпидемиологической ситуации в Гаване прошла на территории посольства России. Участие в ней приняли сотрудники российской дипмиссии, а также главы посольств Беларуси, Казахстана и Азербайджана.

В мире Северная и Центральная Америка Куба День Победы Вторая мировая война

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