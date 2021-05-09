Названы самые популярные ошибки на ЕГЭ по математике

До старта ЕГЭ - меньше месяца. В этом году самый популярный предмет по выбору - профильная математика. На нее записалось больше 404 тысяч участников. Она пройдет по всей стране 7 июня.

Эксперты Федерального института педагогических измерений рассказали, какие ошибки чаще всего допускают выпускники на этом экзамене.

1. Геометрические задания из года в год немного проседают. А самое "слабое звено" - стереометрия повышенного уровня сложности. У большинства участников трудности начинаются уже при построении и чтении чертежа. Подсказка: сначала все рисуем и решаем на черновике, стараемся визуализировать задачу.

2. Также многим выпускникам оказываются не по зубам начала математического анализа, математические модели.

3. И по-прежнему у ребят вызывает трудности экономическая задача. Например, такая:

"В июле 2026 года Иванов планирует взять кредит на пять лет в размере 1050 тысяч рублей. Условия его возврата: каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года. С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга. В июле 2027 г., 2028 г. и 2029 годов долг остается равным 1050 тысячам рублей. Выплаты в 2030 г. и 2031 году равны. К июлю 2031 г. долг будет выплачен полностью. На сколько рублей последняя выплата будет больше первой?"

Здесь нужно постараться составить уравнение и решить его. Но читать условие - очень внимательно: пропустишь мелкую деталь - и все, решение неверное. Такая тренировка потом очень пригодится выпускникам школ в жизни, если они захотят взять кредит и не прогадать с условиями.

4. Но что особенно удивительно: из года в год на ЕГЭ по математике лидируют арифметические ошибки. Более половины не состоявшихся стобалльников выполняют сложные задания второй части, но досадно ошибаются в простенькой задачке с кратким ответом. На втором месте - невнимательность.

- Не спешите и не считайте в уме. Огромное количество ошибок связано с дробями, процентами и с отрицательными числами. Пишите на черновике промежуточные выкладки, - говорит руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко. - К сожалению, до 40 процентов ошибок тех, кто плохо сдал экзамен, связаны с тем, что ученик неправильно понял условие. Каждый год десятки тысяч ребят решают, казалось бы, "правильно", но вовсе не ту задачу, которая дана.

Эксперт советует: повторение должно быть тематическим. Решать многочисленные варианты, похожие на демоверсию, - самый неэффективный способ подготовки! Реально рассчитывайте свои силы. Хороший результат ЕГЭ - это не 100 баллов. А тот балл, который ты реально можешь получить, или чуть-чуть выше. Делайте акцент на те задачи, которые получаются, и на те, которые вы точно планируете решить на экзамене.