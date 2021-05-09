Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
9 мая 2021 г. 13:40
Общество
Текст: Эльвира Каламкалиева (Казахстан)

"Во сне он кричал: "Только вперед!"

Рассказ внучки о деде-герое из Казахстана, который не любил говорить о войне
Дед родился 5 апреля 1922-го, в Гурьевской области - сейчас это Казахстан. В наградных документах как он только ни значится. Джакен, Жакий, Жакып... Его звали Джакип Шаккузов.
Джакип Шаккузов. Фото: из семейного архива
Джакип Шаккузов. Фото: из семейного архива

С сентября 1941-го дед воевал на Северо-Западном фронте - разведчиком и командиром разведподразделения. В 1942-м награжден первой медалью - "За отвагу". Под минометным огнем противника выдвинулся на передний край и уничтожил огневую точку.

Фото: Фотография из семейного архива
Правнучка первого маршала инженерных войск рассказала о деде-фронтовике

Затем была медаль "За боевые заслуги" - обнаружил место положения пулеметов противника и передал артиллеристам координаты. И орден Славы" III степени: отличился при форсировании рек, обнаруживая фашистские формирования и сообщая координаты, по которым артиллерия вела огонь.

Тогда дедушка был контужен, но вскоре вернулся на передовую и воевал, пока не получил тяжелое ранение в голову. С июля по ноябрь 1944-го находился в госпитале. Операция, долгое восстановление (хотя восстановиться до конца так и не удалось) - и отправка "в долгосрочный отпуск товарища Шаккузова по месту жительства". Ему еще выдали справку "О нуждаемости в лечении"...

Та самая справка "О нуждаемости в лечении". / из семейного архива

...Теперь город Гурьев называется Атырау. И в нем есть улица, названная в честь деда.

Он - вернулся, а братья Кадырше и Молдаш - нет. Да и деду врачи отпускали пару лет с таким-то ранением. Осколок в голове, который не рискнули удалить, чтобы не задеть мозг, все время беспокоил. Он выжил на фронте и возвращался к жизни после войны. Женился на Мадине - моей бабушке. Потом от нее моя мама - ее зовут Галия - узнает, что и во сне дед шел в атаку и кричал: "Только вперед!".

Мама рассказывала, что на деда влияла пасмурная погода и зима: боли в голове не давали покоя. Но после войны он продолжал работать. На местном заводе в пожарной охране, потом в отделе кадров, заведующим производством, был директором Гурьевского комбината стройматериалов, затем на руководящих постах в управлении мелиорации и водного хозяйства. Про войну рассказывал редко.
К 100-летию со дня рождения Григория Чухрая публикуем отрывки из его книги "Моя война"

Когда дедушка заболел и уже лежал в постели, очень хотел увидеть по телевизору парад в честь 40-летия Победы - 9 мая 1985-го. Но не дожил до него 10 дней.

Всегда с гордостью говорил гостям: "Моя дочь станет кандидатом экономических наук". Мама впоследствии защитилась на кандидата, как и мечтал ее отец, но его уже не было рядом.

Он всегда говорил: "Честно работай, всегда помогай людям и желай им только добра. Свои мысли и планы держи при себе". Так и мы поступаем с мамой по жизни. Но мысли о дедушке... Как их держать при себе? Поэтому нам захотелось поделиться ими с вами, чьи предки тоже спасали мир от фашизма, чтобы мы все могли жить, думать, планировать.

Темы дня:
#Великая Отечественная война
Поезд Победы прибывает на первый путь
00:50 Фотоальбом

Поезд Победы прибывает на первый путь

Три километра кабеля, 80 телевизоров, тысяча квадратных метров декораций, 150 фигур. Все это умещается в восьми вагонах интерактивного музея "Поезд Победы". Состав курсирует по железным дорогам страны, показывая в необычном ракурсе историю Великой Отечественной войны

К 100-летию со дня рождения Григория Чухрая публикуем отрывки из его книги "Моя война"
00:01 Судьбы

Григорий Чухрай. Быль о солдате

Книгу "Моя война" Григорий Чухрай написал в конце жизни, в 1990-е. К тому времени его имя уже давно стояло в одном ряду с Феллини, Бергманом и Акирой Куросава. Но вот что странно: этой книги Чухрая почти никто не знает. Изданная двадцать лет назад маленьким тиражом, она больше не переиздавалась. "Родина" частично устраняет эту несправедливость

Почему и полвека спустя на этом фильме плачут мужчины
00:00 Судьбы

Билет на "Белорусский вокзал"

С Андреем Сергеевичем Смирновым мы говорим о "Белорусском вокзале". Формальный повод есть - фильму исполнилось пятьдесят лет, а он продолжает жить на экране. Но дело не только в этом

#журнал Родина
#День Победы