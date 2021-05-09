Дед родился 5 апреля 1922-го, в Гурьевской области - сейчас это Казахстан. В наградных документах как он только ни значится. Джакен, Жакий, Жакып... Его звали Джакип Шаккузов.

С сентября 1941-го дед воевал на Северо-Западном фронте - разведчиком и командиром разведподразделения. В 1942-м награжден первой медалью - "За отвагу". Под минометным огнем противника выдвинулся на передний край и уничтожил огневую точку.

Затем была медаль "За боевые заслуги" - обнаружил место положения пулеметов противника и передал артиллеристам координаты. И орден Славы" III степени: отличился при форсировании рек, обнаруживая фашистские формирования и сообщая координаты, по которым артиллерия вела огонь.

Тогда дедушка был контужен, но вскоре вернулся на передовую и воевал, пока не получил тяжелое ранение в голову. С июля по ноябрь 1944-го находился в госпитале. Операция, долгое восстановление (хотя восстановиться до конца так и не удалось) - и отправка "в долгосрочный отпуск товарища Шаккузова по месту жительства". Ему еще выдали справку "О нуждаемости в лечении"...

...Теперь город Гурьев называется Атырау. И в нем есть улица, названная в честь деда.

Он - вернулся, а братья Кадырше и Молдаш - нет. Да и деду врачи отпускали пару лет с таким-то ранением. Осколок в голове, который не рискнули удалить, чтобы не задеть мозг, все время беспокоил. Он выжил на фронте и возвращался к жизни после войны. Женился на Мадине - моей бабушке. Потом от нее моя мама - ее зовут Галия - узнает, что и во сне дед шел в атаку и кричал: "Только вперед!".

Мама рассказывала, что на деда влияла пасмурная погода и зима: боли в голове не давали покоя. Но после войны он продолжал работать. На местном заводе в пожарной охране, потом в отделе кадров, заведующим производством, был директором Гурьевского комбината стройматериалов, затем на руководящих постах в управлении мелиорации и водного хозяйства. Про войну рассказывал редко.

Когда дедушка заболел и уже лежал в постели, очень хотел увидеть по телевизору парад в честь 40-летия Победы - 9 мая 1985-го. Но не дожил до него 10 дней.

Всегда с гордостью говорил гостям: "Моя дочь станет кандидатом экономических наук". Мама впоследствии защитилась на кандидата, как и мечтал ее отец, но его уже не было рядом.

Он всегда говорил: "Честно работай, всегда помогай людям и желай им только добра. Свои мысли и планы держи при себе". Так и мы поступаем с мамой по жизни. Но мысли о дедушке... Как их держать при себе? Поэтому нам захотелось поделиться ими с вами, чьи предки тоже спасали мир от фашизма, чтобы мы все могли жить, думать, планировать.